"Każdy ma nadzieję, że nie dostanie telefonu od Tuska". W koalicji trwa "polowanie"

O "polowaniu" na szefa Ministerstwa Zdrowia w koalicyjnym rządzie KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy informuje "Dziennik Gazeta Prawna". – Każdy ma nadzieję, że nie dostanie telefonu od Tuska, który poprosi go o zostanie ministrem zdrowia– powiedział "DGP" jeden z posłów Koalicji Obywatelskiej.

Jak zaznacza gazeta, wszyscy, niezależnie od barw partyjnych, przyznają, że nikt się do tego nie pali. Odmówić mieli m.in. były marszałek Senatu Tomasz Grodzki, były szef MZ Bartosz Arłukowicz, a także Marcelina Zawisza z partii Razem, która, choć popiera kandydaturę Tuska na premiera, to zrezygnowała z wejścia do rządu. Jednym z powodów był brak gwarancji na finansowanie zdrowia (Razem domaga się przeznaczenia na ten cel 8 proc. PKB).

Kto zostanie ministrem zdrowia w rządzie Tuska?

Z ostatnich informacji, podanych przez "Gazetę Wyborczą", wynika, że ofertę kierowania MZ otrzymała Izabela Leszczyna, czyli wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, wieloletnia posłanka, nauczycielka i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

"Wszyscy mówią, nawet niektórzy przedstawiciele PiS, że to mógłby być rozsądny wybór. Pod warunkiem, że znalazłaby dobrych zastępców i doradców, którzy znają się na systemie. W tym zakresie nie ma doświadczenia. Jej przewagą jest dostęp do «ucha» przyszłego premiera – jeżeli zostanie nim Donald Tusk" – czytamy na łamach "DGP".

Według dziennika Leszczyna to pierwsza kandydat(ka), która nie spotkała się z jednoznaczną krytyką którejś z partii tworzących koalicję. Ale jeżeli odmówi, niewykluczone jest to, że resort zdrowia zostałby oddany w ręce Polski 2050. Posłowie z tego ugrupowania pytani o to przez "DGP", mówią, że taki wariant nie jest wykluczony.

Do momentu wyłonienia nowego rządu ministrem zdrowia pozostaje Katarzyna Sójka z PiS.

