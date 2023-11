"Jeżeli ktoś jeszcze się łudził, to czar prysł". Taką opozycją ma być PiS

Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji za nami. Nie było ono udane dla Prawa i Sprawiedliwości. W głosowaniu przepadła kandydatura Elżbiety Witek na wicemarszałka izby. Również kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa przedstawieni przez partię Jarosława Kaczyńskiego nie uzyskali odpowiedniej liczby głosów i tym samym nie weszli w skład KRS.

W tym kontekście PiS mówi o politycznej zemście opozycji za ostatnie 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Szymon Hołownia, nowy marszałek Sejmu, odpowiada, że miejsce w prezydium Sejmu będzie czekało na przedstawiciela największego klubu w izbie.

Jaką opozycją będzie PiS?

Wirtualna Polska, powołując się na osoby ze środowiska PiS, pisze, że Jarosław Kaczyński podjął decyzję o usztywnieniu linii partii i twardym kursie wobec Unii Europejskiej. To Bruksela ma być bowiem "wrogiem numer 1", a PiS ma stać się jedynym obrońcą polskiej suwerenności. Nowy rząd będzie z kolei w narracji partii przedstawiany jako obóz zdrady narodowej, realizujący polecenia z Berlina i Brukseli.

– W PiS panuje już głębokie poczucie, że uzyskanie większości dla poparcia nowego rządu przez Mateusza Morawieckiego będzie nieudaną misją, klasycznym "mission impossible". Już pierwsze posiedzenie Sejmu pokazało bardzo wyraźnie, że skończyły się 8-letnie rządy Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli ktoś z posłanek i posłów PiS jeszcze się łudził, to czar prysł. To już koniec, zostało przejście do podziemia. Takiej stypy, jak w Pałacu Prezydenckim przy desygnowaniu Morawieckiego na premiera dawno nie było – mówi rozmówca portalu z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy.

WP pisze, że partia Kaczyńskiego nie zamierza długo roztrząsać utraty władzy. Po nowym roku ugrupowanie ma przejść do ofensywy. Do tego czasu posłowie partii mają utrudniać rządzenie opozycji. Portal stwierdza, że przekaz i działania PiS mają być "ostre" i "totalne".

Kongres środowisk prawicowych

Portal pisze także, że punktem zwrotnym ma być szykowany na początek przyszłego roku kongres środowisk prawicowych i patriotycznych. Wydarzenie zapowiedział podczas swojego przemówienia z okazji święta niepodległości Jarosław Kaczyński.

– Ma to być przeciwwaga dla sejmowej większości z Donaldem Tuskiem na czele. Już teraz są przymiarki, by przedstawiciele sił patriotycznych znaleźli się w rządzie, który ma przedstawić w Sejmie Mateusz Morawiecki. Pytanie, czy się zgodzą, bowiem wiadomo, że misja powołania gabinetu przez obecnego premiera jest z góry skazana na niepowodzenie. Ma to być pierwszy, mocny sygnał dla konsolidacji prawicowych środowisk i ruchów niepodległościowych. Kolejnym krokiem będzie kongres na początku nowego roku – mówi informator.

Czytaj też:

"Zorganizowana akcja". Co dzieje się w kuluarach PiS?Czytaj też:

"Proces tworzenia rządu trwa". Morawiecki ogłosił termin prezentacji Rady MinistrówCzytaj też:

Tusk: Decyzje PiS z ostatnich dni będą unieważnione