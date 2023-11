"Inaczej nie mamy szans". Kaczyński blisko małej rewolucji w partii

Po niepowodzeniu w wyborach parlamentarnych w Prawie i Sprawiedliwości rosną obawy o wynik w zbliżających się wyborach samorządowych. Przypomnijmy, że wybory lokalne odbędą się wiosną 2024. Zgodnie z kalendarzem wyborczym powinniśmy pójść do urn jesienią, jednak ze względu na to, że w październiku zorganizowano wybory parlamentarne, głosowanie samorządowe przełożono – decyzją prezydenta Andrzeja Dudy – na wiosnę.

Zmiana taktyki

Gazeta Wyborcza" donosi, że w środowisku PiS rozważana jest zmiana taktyki na nadchodzące wybory. Obawiając się powtórki z października tego roku, a więc koalicji "wszyscy przeciwko nam", Jarosław Kaczyński ma rozważać pomysł, by w niektórych okręgach zrezygnować z partyjnych kandydatów i poprzeć polityków bez partyjnej przynależności.

– Na ścianie wschodniej, gdzie robimy dobre wyniki i rządzimy w województwach, wciąż są miasta, w których nie wygrywamy, jak Rzeszów, Lublin czy Białystok – mówi jeden z rozmówców gazety.

Z kolei drugi dodaje: "Będzie nam bardzo trudno zachować to, co mamy. Na fali zawsze jest zwycięzca poprzednich wyborów, a wyborcy chętniej podłączają się do wygranych, a nie przegranych".

Informatorzy "GW" twierdzą, że decyzję o poparciu kandydatów bez partyjnego szyldu PiS będzie musiało podjąć "w kilkudziesięciu miastach". Przy poparciu kilkudziesięciu procent może się okazać, że w drugiej turze partia może przegrać "jeśli stworzy się koalicja anty-PiS".

Innymi decyzjami, które mają przygotować partię do walki o miejsca m.in. w sejmikach wojewódzkich są szerokie zmiany w strukturach ugrupowania.

Porażka PiS

W wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów (194 mandaty), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,7 proc. poparcia (157 mandatów).

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. (65 mandatów), czwarte Nowa Lewica - 8,61 proc. (26 mandatów), a piąte Konfederacja, która zdobyła 7,16 proc. głosów (18 mandatów).

Czytaj też:

"Jeżeli ktoś jeszcze się łudził, to czar prysł". Taką opozycją ma być PiSCzytaj też:

Nowy zespół parlamentarny PiS. W składzie Jarosław Kaczyński