Nadużycia w Kościele. Mocne słowa kardynała

Wskazał na to przewodniczący episkopatu Włoch, komentując najnowszy raport nt. ochrony nieletnich i osób wrażliwych za rok 2022, jaki przygotowano w tym kraju. Wynika z niego, że spada liczba zgłaszanych nadużyć. Mowa jest o 32 przypadkach, dotyczących 54 domniemanych ofiar i 32 domniemanych sprawców.

Plaga nadużyć

W czasie spotkania z dziennikarzami, które odbyło się na zakończenie sesji plenarnej episkopatu Włoch kard. Zuppi podkreślił, że „w walce z nadużyciami w Kościele nie ma przedawnienia”. Dodał, iż uważnie badane są wszystkie przypadki, zarówno te najnowsze, jak i te dotyczące odleglejszych lat.

– Plaga istnieje, ponieważ grzech ludzi stanowi część życia. Ważne jest to, że udaje nam się zapobiegać i identyfikować nadużycia, ich sprawców i ewentualnych współuczestników. Kościół kontynuuje wysiłek w tym kierunku z całą stanowczością – podkreślił przewodniczący włoskiego episkopatu.

Kard. Zuppi dodał, iż przy wykorzenianiu nadużyć instytucje kościelne ściśle współpracują z prokuraturą oraz innymi kompetentnymi organami państwowymi. Pytany o ewentualną możliwość tuszowania spraw przez biskupów czy zwierzchników zakonnych odpowiedział, że Watykan wypracował tu wyraźne i przejżyste procedury, zapobiegające takim sytuacjom.

– Zasada jest prosta, jeśli posiadamy informację o nadużyciu natychmiast przekazujemy ją do kompetentnej watykańskiej Dykasterii, która ma za zadanie zbadanie sprawy – podkreślił hierarcha. Poinformował też, iż poszkodowanych zawsze zachęca się, by od razu zgłosili sprawę władzom cywilnym. – Nie wszyscy chcą to od razu robić, istnieje duże obciążenie psychologiczne – zauważył kard. Zuppi.

Raport o ofiarach

Raport nt. Ochrony nieletnich i osób wrażliwych za rok 2022 mówi o 54 domniemanych ofiarach nadużyć. Podaje też ich wiek: dwie od zera do czterech lat, cztery między 5 a 9 lat, tyle samo między 10 i 14, dwadzieścia pięć mających między 15 a 18 lat i dziewiętnaście ofiar pełnoletnich wśród osób wrażliwych. 44 osoby to kobiety, 10 mężczyźni. Kongregacja Nauki Wiary bada 613 spraw przekazanych jej w minionych latach przez episkopat Włoch, które dotyczą przypadków nadużyć od roku 2000 do dziś.

