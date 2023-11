Jej wysokość frekwencja

Jedni, że gamechanger (to prawda), drudzy – jak pan prezydent na otwarciu Sejmu – uważają to za podwyższoną rangę święta demokracji, dowód doroślenia społeczeństwa we włączaniu się do wyboru własnych przedstawicieli. Ja tak nie uważam.

Ultrasem demokracji nie jestem, nie miejsce tu, by tłumaczyć tego powody, ale nie wierzę w podstawowe aksjomaty tego ustroju, takie jak jej autentyczność czy uświadomiona sprawczość, oraz to, że im większe grono decydentów, tym lepsza jakość decyzji (moim zdaniem jest tu odwrotnie), że istnieje coś takiego jak zbiorowa mądrość.