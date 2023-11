Ozdoba: Są głosy, że posłanka za rezygnację z mandatu na rzecz Karpińskiego może trafić do rządu

W piątek Parlament Europejski wydał komunikat, w którym przekazano, że na posiedzeniu 20 listopada PE "przyjmie do wiadomości wybór na posłów do Parlamentu Europejskiego". Chodzi o Włodzimierza Karpińskiego i Witolda Pahla. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Włodzimierz Karpiński przebywał w areszcie w związku z podejrzeniami o korupcję.

W czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował o podpisaniu postanowienia o obsadzeniu przez niego mandatu europosła. W związku z tym, prokurator zmuszony był uchylić stosowane wobec byłego ministra skarbu tymczasowe aresztowanie. Tym samym w czwartek Karpiński opuścił areszt śledczy w Mysłowicach. Polityk od dziewięciu miesięcy przebywał w zamknięciu.

Mandat trafił do Karpińskiego w efekcie wyborów parlamentarnych. Do Sejmu dostał się bowiem Krzysztof Hetman, zwalniając tym samym miejsce w PE. Następna na liście Joanna Mucha również uzyskała reelekcję, a kolejny, czyli Riad Hajdar zmarł w maju tego roku.

Ozdoba: W kuluarach się o tym dyskutuje

– Chciałbym zadać proste pytanie: jakie jest zdanie pana marszałka Hołowni i dziejszej opozycji, że pan Karpiński może należeć do Europejskiej Partii Ludowej? I to jest pytanie, jakie jest stanowisko pana Hołowni, pana Kosiniaka-Kamysza i pana Tuska. Niedługo nowy europoseł, Włodzimierz K., będzie mógł przystąpić do EPL – mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie Jacek Ozdoba z Suwerennej Polski.

– Przypomnę, że następne osoby z listy zwlekały z oficjalnym zakomunikowaniem, że nie przyjmują mandatu europosła, co spowodowało, że następną osobą był Włodzimierz K. W kuluarach dyskutuje się, pojawiają się teorie takie, że w zamian za to, że jedna z osób zrezygnowała (z przyjęcia mandatu w PE) może być w przyszłym rządzie, dostać propozycję bycia w rządzie Donalda Tuska – wskazał poseł. – Z jakiegoś powodu, jedna z pań posłanek bardzo długo czekała na decyzję. A konsekwencją nieprzyjęcia przez nią mandatu jest wyjście Włodzimierza K. z aresztu i trafienie na europejskie salony – zauważył Ozdoba.

Z kolei Mariusz Gosek powiedział: – Włodzimierz K. odzyskał wolność. I teraz w PE będzie o tej wolności mówił. To dzieje się w czasie, gdy wolność i suwerenność Polski, państw narodowych jest zagrożona. Jest próba zmiany traktatów. Sądzę, że Włodzimierz K. trafi do EPL. (...) Głęboko ufa, że prezydium PE podejmie stosowane decyzje. Nie wyobrażam sobie, żeby Włodzimierz K., pani Eva Kaili, zatrzymana pod podobnym zarzutem, żeby oni decydowali, jak ma wyglądać przyszłość państw narodowych. Na to nie może być zgody.

