Orban: W tym aspekcie obecna Ukraina jest gorsza niż ZSRR

Premier Węgier Viktor Orban stwierdził, że sytuacja z językiem węgierskim i oświatą w obwodzie zakarpackim w czasach ZSRR była lepsza niż obecnie, w dobie niepodległej Ukrainy. Polityk mówił o tym podczas posiedzenia Stałej Konferencji Węgierskiej.

Orban stwierdził, że Węgrzy żyjący na ukraińskim Zakarpaciu są obecnie w najgorszej sytuacji. – Nie przesadzę, gdy powiem, że sytuacja z językiem węgierskim i oświatą była lepsza w czasach Związku Radzieckiego niż obecnie w państwie ukraińskim – wskazał premier.

Viktor Orban zapewnił, że Węgry udzielą swoim rodakom na Zakarpaciu wszelkiej potrzebnej pomocy. Stwierdził, że "Ukraina "nadal karze obywateli Zakarpacia, pomimo wojny". – Bardzo trudno jest pomóc krajowi, który prowadzi wojnę na arenie międzynarodowej bez wskazania celu wojskowego – powiedział polityk.

Węgierski premier dodał, że na ostatnim szczycie UE zaproponował opracowanie "planu B" dla Ukrainy, który byłby lepszy niż kontynuowanie "obecnej beznadziejnej sytuacji", w której tysiące giną w "wojnie domowej chrześcijan".

Węgry będą blokować negocjacje dot. wejścia Ukrainy do UE

Niedawno Węgry nasiliły groźby zablokowania rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Ukrainy z UE w związku z naruszeniem praw mniejszości węgierskojęzycznej na Ukrainie.

Jakiś czas temu Balázs Orban, szef gabinetu politycznego premiera Węgier powiedział, że Budapeszt będzie blokował rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą w sprawie przystąpienia do UE do czasu spełnienia konkretnych warunków, które dla jego kraju są nie do przeskoczenia.

– Węgry zawsze były zwolennikiem zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską – powiedział dodając, że zaostrzenie przepisów dot. języka wszystko zmieniło. – Będziemy blokować negocjacje do czasu rozwiązania problemu – powiedział Orban, odpowiadając, czy Węgry będą blokować rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

– Nowe przepisy sprawiły, że życie Węgrów na Ukrainie stało się nie do zniesienia – ocenił doradca premiera Węgier. Chodzi o wprowadzoną niedawno na Ukrainie ustawę, która zobowiązuje mniejszości, nie tylko węgierskie, do uzyskania co najmniej 70 proc. edukacji w języku ukraińskim. Węgry obawiają się, że dzieci wychowujące się na Ukrainie w rodzinach węgierskojęzycznych będą miały trudności w nauce. – Nie możemy się z tym pogodzić – powiedział Balázs Orban.

