Papież: To nie podlega dyskusji

– Pan Bóg jest gotowy uleczyć każdą, nawet najgłębszą ranę. Aby jednak tak się stało, konieczne jest nasze nawrócenie i uznanie naszych uchybień. Nie możemy ustawać w wysiłkach na rzecz ochrony nieletnich i osób bezbronnych, a jednocześnie w walce z wszelkimi formami nadużyć – powiedział papież na audiencji dla ludzi zaangażowanych we włoskim Kościele w zapobieganie nadużyciom i opiekę nad ich ofiarami.

Franciszek zaznaczył, że ochrona przed wykorzystywaniem musi być zadaniem całej wspólnoty Kościoła. Z całą mocą podkreślił, że nie można zaakceptować przemilczania i ukrywania tego problemu. – Jest to kwestia nie podlegająca dyskusji – zaznaczył, dodając, że należy zawsze dążyć do ustalenia prawdy i uczynienia zadość sprawiedliwości nawet w tych przypadkach, które według prawa państwowego nie są przestępstwem, lecz stanowią naruszenie prawa kanonicznego. Podkreślił, że ochrona przejawia się również w zapobieganiu okazjom do zła, poprzez szkolenia i uwrażliwianie na ten problem.

"Trzeba wsłuchać się w ból ludzi"

Papież zwrócił też uwagę na potrzebę słuchania ofiar. – Tylko wsłuchanie się w ból ludzi, którzy doświadczyli tych strasznych zbrodni otwiera nas na solidarność i skłania do zrobienia wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić, że nadużycia się nie powtórzą – powiedział.

Franciszek zauważył, że działalność Kościoła na tym polu powinna być zdrową prowokacją dla całego społeczeństwa. Przypomniał, że niemal wszystkie nadużycia względem nieletnich mają miejsce poza Kościołem, w środowisku rodzinnym, sąsiedzkim, sportowym, w szkole. W dodanych spontanicznie słowach zwrócił też uwagę na plagę pornografii dziecięcej. – Gdzie powstają te filmy, w jakim kraju, kto jest za to odpowiedzialny? – pytał Franciszek, prosząc, by podjąć walkę z tym procederem. Podkreślił, że wszystko to jest możliwe dzięki telefonom komórkowym, które pozwalają na rozpowszechnianie takich treści i pobieranie za nie opłat.

Czytaj też:

Co krytycy Soboru Watykańskiego I mówią nam o papieżu Franciszku?Czytaj też:

Nadużycia w Kościele. Mocne słowa kardynała