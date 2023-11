Netanjahu odniósł się do doniesień o umowie z Hamasem

W mediach ponownie pojawiły się informacje o wypracowaniu wstępnego porozumienia przez Izrael i Hamas w zakresie uwolnienia zakładników – prawdopodobnie kobiet i dzieci. Ustalenia miały zostać dokonane za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, przekazał "The Washington Post".

Zakładnicy Hamasu

7 października brygady al-Qassam (zbrojne ramię Hamasu) uderzyły na ponad 20 osad na terytorium Izraela. Ofiarami stali się izraelscy cywile i funkcjonariusze. Mudżahedini zabili co najmniej 1300 osób i wzięli ponad 200 zakładników.

Według niepotwierdzonych informacji zakładnicy mieliby być uwalniani co 24 godziny w grupach liczących co najmniej 50 osób. Ponadto, w trakcie wstrzymania walk, na pięć godzin, miałaby zostać dostarczona znaczna ilość pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Porozumienie miałoby zostać zrealizowane w ciągu kilku najbliższych dni.

Netanjahu: Nie ma porozumienia

Tymczasem w sobotę premier Izraela Benjamin Netanjahu wystąpił na konferencji prasowej, podczas której poruszył szereg wątków dotyczących trwającego konfliktu. Odnosząc się do kwestii zakładników, zdementował medialne doniesienia o porozumieniu z Hamasem. Polityk zaznaczył, że gdy sytuacja ulegnie zmianie, władze w Tel Awiwie niezwłocznie poinformują o tym media.

"Chcemy odzyskać wszystkich zakładników. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprowadzić ich jak najwięcej, także etapami, i jesteśmy w tym zjednoczeni" – powiedział premier Izraela, cytowany przez "The Times of Israel".

Inwazja na Strefę Gazy

Przypomnijmy, że lądowa operacja Izraela w północnej części Strefy Gazy rozpoczęła się pod koniec października. Celem ma być likwidacja tamtejszego Hamasu i trwała neutralizacja zagrożenia z tego kierunku. Inwazję poprzedziły masowe bombardowania i wezwanie Palestyńczyków do ewakuacji w kierunku południowym.

Liczba ofiar nie jest dokładne znana. Według danych strony palestyńskiej już w ubiegły piątek liczba zabitych przekroczyła 11 tysięcy, w tym ponad 4,5 tys. dzieci.

