Zwrot PiS w stronę in vitro. Zaskakujące doniesienia

Morawiecki poinformował, że w ciągu kilku dni przedstawi skład nowego rządu. Polityk przekazał, że ma propozycję dla "nowych ugrupowań w Sejmie, która umożliwi na podstawie obiektywnych danych realizację ambitnych programów". Chodzi o Dekalog Polskich Spraw, czyli zbiór postulatów, które – według słów Morawieckiego – są "spójne z programami i planami różnych ugrupowań w Sejmie".

Jednym z punktów Dekalogu Polskich Spraw są kwestie związane z przedsiębiorcami: dobrowolny ZUS, płatność VAT po opłaceniu faktury i wydłużenie vacatio legis dla spraw podatkowych do ośmiu miesięcy, innym – kontynuacja strategicznych inwestycji, m.in. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zwrot ws. in vitro?

Piotr Müller w Trójce zapowiedział, że w rzeczonym "dekalogu" może znaleźć się miejsce dla sprawy in vitro. – Przedstawiamy "Dekalog polskich spraw", chcemy pokazać, jakie rzeczy chcielibyśmy realizować jako rząd, w piątek były to sprawy dotyczące głównie gospodarki, dzisiaj kolejne i do końca tego tygodnia przedstawimy te tematy. To są te programy dotyczące służby zdrowia, będzie dzisiaj pan premier mówił o kwestiach zdrowotnych, o kwestiach społecznych oraz edukacji – powiedział Piotr Müller w Trójce.

– Tam są propozycje, które częściowo się pokrywają z tymi, które są wspólne dla Prawa i Sprawiedliwości i wspólne dla niektórych partii opozycyjnych aktualnie. Nie chcę wyprzedzać tego, ale też np. w służbie zdrowia będzie projekt, który myślę będzie istotny z punktu widzenia tych osób, które chcą założyć rodzinę, które mają też problemy z tym, aby faktycznie mieć dzieci. Można tak szeroko powiedzieć, że pojawi się kwestia in vitro – kontynuował polityk.

Rzecznik zapewnił ponadto, że znacząca część Rady Ministrów się zmieni. Obecnie ponoć finalizowane są ostatnie rozmowy z kandydatami na ministrów.

