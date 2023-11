Hołownia kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich? Poseł KO odpowiada

Tydzień temu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie wyłonili ze swojego grona marszałka izby. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który objął stanowisko, był jednym z dwóch kandydatów zgłoszonych do tej funkcji. PiS wystawiło kandydaturę Elżbiety Witek, która pełniła tę rolę w poprzedniej kadencji.

Opinie dotyczące tego, jak Hołownia sprawdza się dotychczas w nowej roli, są mocno podzielone. Minister edukacji i nauki Przemysława Czarnka uważa, że szef Polski 2050, jako marszałek Sejmu, próbuje robić show, które pasuje do programu telewizyjnego, a nie polskiego parlamentu. – Show, które zrobił, wydaje mi się, że jest jednak bardziej adekwatne do rozrywkowych programów telewizyjnych, a nie do Sejmu RP czy pod kandydaturę na prezydenta RP, ale to jest moje prywatne zdanie – wskazał polityk PiS.

Gajewska: Mamy bogactwo urodzaju

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Kinga Gajewska oceniła pierwsze dni Szymona Hołowni w roli marszałka Sejmu. – Myślałam, że sobie nie poradzi, bo jednak nie miał stażu parlamentarnego. To są bardzo trudne dyskusje i sala bardzo głośna, ale sobie poradził więc chapeau bas. Mam nadzieję, że jutro równie dobrze sobie poradzi – powiedziała poseł Koalicji Obywatelskiej.

Dopytywana, czy lider Polski 2050 może być kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich, Gajewska stwierdziła, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta jest Rafał Trzaskowski. – Cieszę się, że mamy bogactwo urodzaju. Gorzej, gdyby nie było nikogo, kto miałby szansę wygrać z kandydatem PiS. Mamy szereg ludzi mądrych, z doświadczeniem, z zaufaniem wyborców. Każdy z nich dostał wiele głosów. Rafał Trzaskowski miał przepiękny wynik w wyborach prezydenckich (...). Ciężko będzie, by jakikolwiek inny kandydat niż Rafał Trzaskowski wystartował w tych wyborach i był na podium – mówiła poseł KO.

