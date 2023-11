Bosak: Stolik został wywrócony. To widać po minach Morawieckiego i Witek

Tydzień temu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Posłowie wyłonili ze swojego grona marszałka izby. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który objął stanowisko, był jednym z dwóch kandydatów zgłoszonych do tej funkcji. PiS wystawiło kandydaturę Elżbiety Witek, która pełniła tę rolę w poprzedniej kadencji.

W poniedziałek Sejm wybrał również pięciu wicemarszałków: Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Włodzimierza Czarzastego (Lewica), Dorotę Niedzielę (Koalicja Obywatelska), Monikę Wielichowską (Koalicja Obywatelska) oraz Piotra Zgorzelskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga). Elżbieta Witek zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość uzyskała 203 głosy "za". "Przeciw" tej kandydaturze było 252 posłów. W związku z niewybraniem jednego wicemarszałka, procedura zostanie przeprowadzona ponownie. Natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jego formacja nie zgłosi nowego kandydata.

Bosak: Stolik został wywrócony

W Radiu Wnet Krzysztof Bosak wyjaśnił, że niektórzy politycy Konfederacji głosowali "przeciw" kandydaturze Elżbiety Witek, ponieważ "przeważyła kwestia łamania praw posłów i regulaminu Sejmu w poprzedniej kadencji". – Trzeba przyznać, że Elżbieta Witek jest osobą niezwykle kontrowersyjną, ponieważ po prostu zachowała się bardzo niesprawiedliwie jako marszałek Sejmu. Ja osobiście też tak uważam, natomiast ze względu na jakąś taką wzajemność zagryzłem zęby i zagłosowałem "za" – powiedział jeden z liderów Konfederacji.

Bosak podkreślił, że każdy klub ma prawo do swojego reprezentanta w prezydium Sejmu. – Uważam nawet, że PiS, wystawiając tak zgraną twarz jak Witek, robi nam przysługę, bo wiadomo, że odmłodzone PiS z nowymi twarzami to trudniejszy konkurent – stwierdził prezes Ruchu Narodowego. – Stolik został wywrócony. To widać po minach Mateusza Morawieckiego i Elżbiety Witek. Oni dzielili i rządzili przez osiem lat – dodał.

