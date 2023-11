Kandydatka na ministra rodziny chce zmian w 500 plus. "To będzie jeden z najtrudniejszych resortów"

Od 2024 r. świadczenie 500 plus ma zostać zwaloryzowane o 300 zł i wypłacane w formie świadczenia 800 plus. Odchodzący rząd Mateusza Morawieckiego zapewnia, że środki na ten cel zostały zabezpieczone i będą wypłacone.

800 plus. Co zrobi nowy rząd Tuska?

– Co do tego jesteśmy wszyscy na lewicy zgodni – 800 plus należy zostawić w takiej formie, w jakiej jest. Ale trzeba pamiętać o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zamroziło na kilka lat waloryzację wszystkich innych świadczeń rodzinnych – powiedziała w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy, jedna z kandydatek na szefową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jej zdaniem, zamiast podwyższać 800 plus, należy wprowadzić roczną waloryzację 500 plus i wszystkich innych świadczeń rodzinnych. – W sytuacji, w której już wiemy, że będzie 800 plus i tych zmian nie da się odwrócić, to będzie jeden z najtrudniejszych resortów do prowadzenia – stwierdziła Kotula.

Według niej problem polityki społecznej rządów PiS polegał na tym, że "ona była prowadzona nie w formie systemowych rozwiązań, tylko prezentów wyborczych". – To była prywatyzacja usług publicznych, bo każda matka wie, że 500 plus to jedna czy dwie wizyty u ortodonty, to miesiąc prywatnych korepetycji itp. – uważa parlamentarzystka Lewicy.

500 plus, czyli 500 zł na każde dziecko

Program 500 plus skierowany jest do rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów przez rodzinę. Prawo do świadczenia jest ustalane na rok, od 1 czerwca do 31 maja.

Od 1 lutego 2023 r. ZUS przyjmuje wnioski o przyznanie prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2024 r. Wniosek o 500 plus można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

