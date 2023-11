"To też może być wyraz kompleksów". Szydło reaguje na słowa Budki

Poniedziałkowe słowa Borysa Budki na temat Daniela Obajtka wywołały żywą reakcję polityków PiS i samego zainteresowanego. przypomnijmy, że polityk Koalicji Obywatelskiej wezwał prezesa płockiego koncernu do złożenia rezygnacji.

– Mam nadzieję, że przynajmniej na koniec on, w przeciwieństwie do pana Morawieckiego, będzie miał odrobinę honoru, położy papiery i poda się do dymisji – powiedział Budka.

Przekonywał, że politycy i nominaci Prawa i Sprawiedliwości nie rezygnują ze stanowisk, gdyż "chodzi im o kasę". Borys Budka nawiązał też do przeszłości Obajtka. Stwierdził, że szef Orlenu nie jest wcale zdolnym menadżerem, ale "byłym wójtem Pcimia".

Mocne słowa Szydło

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Szydło odpowiedziała Budce w mocnych słowach. Po pierwsze, zwróciła uwagę, że wyrażenie "wójt z Pcimia", tak często powtarzane przez polityków KO, wcale nie jest obraźliwe.

"Panie Budka, taką pogardę ma pan do Pcimia? A pan to zdaje się z Czeladzi? To jakiś kompleks? Wszyscy mają być z Warszawy czy innych dużych miast? Tak nie było, nie jest i nie będzie. Stosowanie jako epitetu, że ktoś jest z Pcimia, jest wyjątkowo haniebnym chwytem" – napisała była premier w serwisie X.

Dale Szydło przypomniała, że to za czasów Daniela Obajtka Orlen zaczął notować znaczne zyski, wielokrotnie przewyższające te z czasów rządów PO-PSL, "stając się gigantem rynkowym na europejską skalę".

"Obecne wściekłe ataki na Orlen i prezesa Obajtka ze strony polityków PO to też może być wyraz kompleksów. „Wójt Pcimia” ich upokorzył, pokazując jak skutecznie zarządzać firmą" – zauważa polityk PiS.

Na koniec Szydło zasugerowała, że obecne ataki na Orlen mogą być przygotowaniem do prywatyzacji spółki.

"Zyski i rozwój muszą być przecież «unieważnione» bo w wizji Platformy nie ma miejsca dla Polski z lotniskami, portami i silnym Orlenem" – stwierdziła.

