Bosak zapowiada rywalizację z PiS-em. "Prymat na prawicy"

Premier Mateusz Morawiecki pracuje nad utworzeniem rządu. Jak deklaruje, ma to być rząd ponadpartyjny, który będzie odpowiadał na postulaty szerokiego grona wyborców. Morawiecki zapowiedział, że chce na ten temat rozmawiać z liderem Polski 2050, marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Czy polityk PiS szuka poparcia także w Konfederacji?

– Nigdy nie odrzuciliśmy jako Konfederacja zaproszeń od najważniejszych osób w państwie, takich jak prezydent czy premier, do konsultacji czy do rozmów, do tego momentu. Mimo opowiadania w różnych mediach, jak to premier buduje koalicję na rzecz swojego rządu, żadne zaproszenie na rozmowy do nas nie wpłynęło – powiedział Krzysztof Bosak na antenie Polsat News.

Polityk Konfederacji jasno zaprzeczył, jakoby jego formacja prowadziła negocjacje z PiS-em. – Nie, nie rozmawiamy z premierem poufnie. Jeśli mam być szczery, że to jest gra pozorów, tzn. wszyscy wiedzą, że PiS nie ma większości i jej mieć nie będzie, natomiast oczywiście premier dał się wmanewrować czy sam się zgodził na to, żeby robić dobrą minę do złej gry. Jest to już element kampanii do wyborów samorządowych i europejskich – kontynuował.

Konfederacja kontra PiS

Dalej wicemarszałek Sejmu wskazał, jaki cel ma teraz Konfederacja. – W tej chwili będziemy w opozycji rywalizować z PiS-em o prymat na polskiej prawicy – powiedział Krzysztof Bosak.

– Absolutnie nie. Nie pójdziemy z PiS-em w koalicji do wyborów samorządowych do sejmików wojewódzkich. PiS to jest dla nas partia, która zdradziła swoje ideały, zdradziła to, co zapowiadała swoim wyborcom. Zapowiadała obronę interesów zwykłych Polaków, a następnie zaakceptowała bardzo niekorzystne regulacje unijne za pieniądze, których nie dostali – stwierdził Bosak.

