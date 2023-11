Hołownia: Wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie

We wtorek w samo południe Sejm wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji.

Czym zajmą się posłowie

Jak przekazał marszałek izby Szymon Hołownia, posłowie zajmą się dzisiaj wyborem składów sejmowych komisji. Dyskusja na ten temat, jak przewiduje wielu polityków, może zakończyć się kolejną awanturą między politykami PiS a koalicją opozycji.

– Dzisiaj na Sejmie zajmiemy się rzeczą bardzo ważną z punktu widzenia procesu legislacyjnego, wykreujemy komisje sejmowe. […] Drugą rzeczą, która jest dzisiaj w naszym porządku obrad, to wybór członków Trybunału Stanu, natomiast jutro o godzinie 11 chcielibyśmy zająć się pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ws. in vitro – przekazał Hołownia.

Kolejne posiedzenie Sejmu zostanie zwołane na najbliższy wtorek. Jak przekazał marszałek, w jego trakcie prawdopodobnie zostaną wybrani Rzecznik Praw Dziecka oraz członkowie państwowej komisji ds. pedofilii. Hołownia dodał, że "być może będziemy też gotowi z innymi rzeczami, takimi jak wybór członków Państwowej Komisji Wyborczej, rozpatrywanie już jakichś pierwszych projektów uchwał, które wpływają".

– Wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie […], jest ich 10, w tej kadencji nie będziemy mrozić żadnego projektu obywatelskiego, w związku z tym każdemu z nich nadałem numer druku i zostaną rozpatrzone w ciągu sześciu miesięcy – przekazał również marszałek Sejmu.

Opozycja formuje rząd

Hołownia został także zapytany o to, jak przebiegają prace nad podziałem stanowisk w rządzie Donalda Tuska. Marszałek odparł, że informowanie o stanie rozmów partnerów koalicyjnych należy do lidera KO.

– Te rozmowy cały czas trwają. Dysponentem i tak się umówiliśmy wiedzy na ten temat jest premier Donald Tusk. To on powinien i ma prawo udzielać informacji w tej sprawie, bo to będzie jego rząd i my oczywiście będziemy w nim uczestniczyć, wspierać go, natomiast on powinien w tej sprawie mieć pierwszy głos – wskazał.

Czytaj też:

"Dojdzie do awantury w Sejmie". Nowe informacje ws. GiertychaCzytaj też:

Hołownia kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich? Poseł KO odpowiada