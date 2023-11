Jakubiak będzie popierał pomysły PiS? "Kukiz'15 jest jak mustang na prerii"

Marek Jakubiak, który był posłem w latach 2015-2019, w tegorocznych wyborach startował do Sejmu z list PiS. Polityk wstąpił do koła Kukiz'15, które to ma zamiar funkcjonować oddzielnie od klubu PiS.

– Jarosław Kaczyński jest podobno wściekły na pana. Dał panu dobre miejsce w Warszawie, a pan nie został w klubie PiS-u – zagaiła w Sejmie Jakubiaka dziennikarka "Wyborczej". – No, no, no. Miało być czwarte, a było ósme. Nie ma co żartować – odpowiedział rozbawiony poseł. – Ah, czyli to była słodka zemsta – kontynuowała dziennikarka. – Nie, absolutnie. Nie wiem nic o złości Jarosława Kaczyńskiego – podkreślił.

– Tak mówią politycy PiS. Wskazują, że obiecywał pan złote góry, a teraz pan odchodzi. Dlaczego nie zostanie pan w klubie PiS? – pytała reporterka. – Z tymi złotymi górami to trochę, ja nie jestem z PiS-u. Nigdy nie byłem i nie będę – zapewnił Jakubik.

Wsparcie dla PiS niepewne

– Czyli wykorzystał pan prezesa Kaczyńskiego? – zauważyła rozmówczyni. Poseł Kukiz'15 odparł, że "lista, z której startował była duża". – Miała być Zjednoczonej Prawicy, a była PiS-u – dodał. – Ale mógłby pan powiedzieć "nie, dziękuję, mnie w tym nie będzie". A jednak pan skorzystał – nie odpuszczała pracownica "GW". – Jest pan cwańszy od prezesa? – zapytała. – Nie, nie. Myślę, że PiS sporo na tym skorzystało – przyznał przedstawiciel Kukiz'15

Dziennikarka zapytała, czy ugrupowanie Kaczyńskiego "będzie mogło liczyć na koło, które reprezentuje w Sejmie". – Oczywiście. W zakresie prawicowego serca absolutnie – zapewnił. – A jeśli opozycja będzie chciała obalać weto prezydenta do ustawy o KRS? – dociekała. Polityk stwierdził wówczas, że "wszystko zależy od sytuacji", choć "nie zatrzaskuje żadnej furtki".

– Czyli nie będzie automatu, że będziecie za wszystkim propozycjami PiS głosować? – dopytywała reporterka. – Nie, nie ma czegoś takiego jak automat. Kukiz '15 jest jak mustang na prerii – podsumował poseł Marek Jakubiak.

