Spotkanie Biden-Xi Jinping. Prof. Góralczyk wskazuje najważniejsze postanowienie

O najważniejszych postanowieniach zapadłych podczas spotkania Joe Bidena z Xi Jinpingiem mówił na kanale "Historia realna" Piotra Zychowicza prof. Bogdan Góralczyk, ekspert w dziedzinie Chin.

Spotkanie Biden-Xi Jinping

Obie strony uzgodniły, że USA i Chiny wznowią bezpośrednie kontakty między swoimi wojskami. Zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy zgodzili się co do tego, że ich polityczne kierownictwa powinny częściej ze spokojem rozmawiać na najpilniejsze tematy w kwestiach dwustronnych, światowych i regionalnych. Wśród najistotniejszych tematów rozmowy Joe Bidena z Xi Jinpingiem były także kwestie wojny rosyjsko-ukraińskiej, eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także spór w zakresie statusu Tajwanu.

Wskazano też, że Waszyngton i Pekin będą konkurować w sposób odpowiedzialny, by zgodnie z oczekiwaniem całego świata, nie doszło do konfrontacji bądź nowej "zimnej wojny".

Kontrola sztucznej inteligencji

Profesor Góralczyk powiedział, że z ponad 20 porozumień kilka jeszcze szczególnie wartych uwagi. – Z mojej perspektywy, i myślę, że nie będę odosobniony, najważniejsze porozumienie dotyczy sztucznej inteligencji – powiedział sinolog, dodając, że – stety, niestety – każdy powinien interesować się tym zagadnieniem (…) Jest dwóch graczy wagi super ciężkiej w tej dyscyplinie – USA i Chiny. Najpierw przed tym szczytem oba państwa podpisały porozumienie wielostronne, a teraz dogadały się dwustronnie, że sztuczną inteligencję trzeba kontrolować – powiedział naukowiec.

– To bardzo ważne porozumienie, ponieważ specjaliści – ja do nich absolutnie nie należę – powiadają, iż sztuczna inteligencja jest na granicy wyrywania się spod naszej kontroli. Jeśli się wyrwie, to mamy nowy gatunek, który może z nami walczyć. (…) Byłby to zupełnie nowy rodzaj walki. Miejmy nadzieję, ja jestem człowiek pokojowy, zdecydowanie popieram to porozumienie i cieszę się, że do niego doszło.

USA i Chiny. Prof. Góralczyk: Obniżenie napięć

Wśród szczególnie istotnych porozumień USA z Chinami prof. Góralczyk wskazał ponadto, że Xi Jinping spotkał się z jak to określono "przyjaciółmi Chin", czyli czołowymi biznesmenami Doliny Krzemowej. Z perspektywy Pekinu chodzi o to, żeby przedsiębiorcy ci naciskali na Biały Dom, by relacje pomiędzy państwami były jak najlepsze. Xi Jinping zaprosił też do Chin 50 tys. amerykańskiej młodzieży na stypendia, co wobec napięć z ostatnich miesięcy i ograniczania wzajemnych kontaktów, stanowi ciekawy efekt spotkania Bidena z przywódcą Państwa Środka.

W ocenie prof. Góralczyka spotkanie w San Francisco przyczyniło się do obniżenia napięć i było bardziej owocne niż poprzednia rozmowa. Naukowiec przypomniał jednak, że rywalizacja między USA a Chinami ma charakter strukturalny, a zatem będzie długofalowa.

Biden i Xi Jinping ostatni raz spotkali się w listopadzie 2022 roku na marginesie szczytu Grupy G20 na Bali. Obaj politycy potwierdzili wówczas stanowisko podzielane zarówno przez Waszyngton, jak i przez Pekin, że nigdy nie można doprowadzić do wojny nuklearnej. Szczególną uwagę zwrócili w tym kontekście na działania Rosji wobec Ukrainy.

