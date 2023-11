Morawiecki zaprasza opozycję do rozmów. Lewica: Nigdzie się nie wybieramy

Mateusz Morawiecki próbuje stworzyć rząd. W tym celu przedstawił "Dekalog Polskich Spraw". To zbiór postulatów, które – według słów premiera – są "spójne z programami i planami różnych ugrupowań w Sejmie". Ma to przekonać polityków opozycji do poparcia tworzonego przez niego gabinetu.

Lewica nie chce rozmawiać z premierem

Opozycja stanowczo odrzuca jednak jakiekolwiek propozycje rozmów. Krzysztof Gawkowski z Lewicy opublikował w mediach społecznościowych zaproszenie, jakie premier Morawiecki wystosował do wszystkich klubów w Sejmie.

"Celem spotkania jest budowanie Koalicji Polskich Spraw, mającej kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji obietnic złożonych Polakom. Prezentowane dotychczas propozycje obejmują szeroki zakres kwestii, zarówno gospodarczych jak i społecznych – rodzin, edukacji i zdrowia" – napisał Morawiecki.

Spotkanie miałoby się odbyć w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w czwartek lub piątek, zależnie od preferowanego przez daną partię terminu. Jak napisał w swoim poście Gawkowski, żaden z przedstawicieli Lewicy nie uda się na spotkanie z Morawieckim.

"Oszukany Premier zaprasza na spotkania w sprawie oszukanej koalicji! W imieniu @__Lewica informuję, że nigdzie się nie wybieramy!" – napisał w serwisie X.

Konfederacja również mówi "nie"

Fakt otrzymania zaproszenia od Morawieckiego potwierdził również Sławomir Mentzen z Konfederacji. Polityk określił je jako "nieskonkretyzowane". Pytany o to, czy uda się na spotkanie z premierem odparł, że szedł do wyborów po to, żeby "zakończyć rządy PiS-u, a nie żeby je przedłużyć".

– Dzisiaj mamy spotkanie w tej sprawie, na pewno wydamy komunikat. Tak jak mówiłem, ja na pewno nie mam o czym rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Ja na pewno nie pójdę, bo uważam, że skoro całą kampanię mówiłem, że nie będę tworzył rządów z PiS-em, to po co miałbym pójść na rozmowę o tworzeniu rządu z PiS-em – stwierdził.

