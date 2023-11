"Okrutna władza". Kosiniak-Kamysz grzmi w Sejmie

W Sejmie trwa burzliwa debata nad obywatelskim projektem refundacji in vitro. Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska.

Projekt jest popierany przez partie tworzące koalicję. Co ciekawe, Prawo i Sprawiedliwość nie sprzeciwiło się przedstawionym propozycjom, ale zarekomendowało skierowanie ustawy do dalszego procedowania w komisji.

"Okrucieństwo władzy"

Podczas dyskusji głos zabrał m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL powiedział, że zajęcie się kwestią in vitro będzie przykładem na to, że nowy rząd będzie słuchał obywateli. – To będzie taka kadencja. To będzie kadencja dla obywateli, z obywatelami – powiedział.

Polityk przypomniał, że to w 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał zmian w programie refundacji tych zabiegów. Jego zdaniem, taką decyzję mogła podjąć jedyne "okrutna władza". Procedowany projekt "kończy okrucieństwo, które nastąpiło zaraz po przejęciu władzy".

– Co wy w sobie mieliście tak naprawdę, żeby w grudniu 2015 roku, zaraz po przejęciu władzy, jedną z pierwszych decyzji podjąć o zablokowaniu prawa do szczęścia, do posiadania dzieci? To jest po prostu niezwykłe, jeszcze to tłumaczyliście, że nie ma na to pieniędzy. To ta wasza retoryka się kompletnie nie zgadzała, kompletnie było to wszystko pomieszane i poplątane. To jest naprawdę sprawa rodziny, sprawa ich decyzji, ale musi mieć wybór – dodał polityk.

Dalej Kosiniak-Kamysz zapewnił, że choć opozycja jeszcze formalnie nie rządzi, to z pewnością przegłosuje projekt dotyczący in vitro. W imieniu obywateli opozycja bierze "pełną odpowiedzialność" za jego losy.

– Przegłosujemy tę ustawę i choć jesteśmy dzisiaj jeszcze nie rządem, ale jesteśmy już większością parlamentarną, która jest w stanie skutecznie realizować swój program – zapewnił.

Kosiniak-Kamysz: Już w środę zmienimy jedną z pierwszych decyzji rządu PiS