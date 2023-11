Zaproszenie od premiera dla Tuska? "Mają jakąś awersję wobec mnie"

Premier Morawiecki wysłał list do polityków Lewicy, Polski 2050, Konfederacji i PSL z zaproszeniem na spotkanie. Zaznacza, że w związku z desygnowaniem go na premiera i powierzeniem misji utworzenia rządu przez prezydenta, zaprasza do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Morawiecki proponuje dwa terminy: czwartek 23 listopada w przedziale między godz. 9 a 14 lub piątek 24 listopada w przedziale między 10 a 15.

Tusk: Mają wobec mnie awersję

Dziennikarze w Sejmie pytali Donalda Tuska, czy również został zaproszony przez premiera na rozmowy. – Panowie z PiS-u mają jakąś awersję wobec mnie i nie zapraszają mnie – odparł lider PO. Dopytywany, czy przyjąłby takie zaproszenie, odpowiedział: "muszę się zastanowić".

– Ale nie lubię uczestniczyć w parodii czy fikcji, szkoda trochę czasu, wszystko na to wskazuje, że mówią państwo o sprawie niepoważnej. Przykro mi tak mówić, w końcu to premier, ale sprawa jest niepoważna i wszyscy o tym wiemy – powiedział Tusk. Dodał, że premier Morawiecki "jest na tyle inteligentny, że wie, że uczestniczy w farsie". "Ale to jest jego wybór" – podsumował szef PO.

W środę Sławomir Mentzen przyznał, że otrzymał od premiera Morawieckiego zaproszenie do rozmów. Polityk nie zamierza jednak z niego skorzystać. – Dostałem wczoraj zaproszenie, natomiast naprawdę nie ma o czym rozmawiać. Premier Morawiecki jest człowiekiem całkowicie niewiarygodnym. Rządzi od kilku lat i dopiero jak przestał rządzić, to zaczął mówić, że on zamierza dbać o polski interes narodowy w Unii Europejskiej, chciałby dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, jakichś ułatwień podatkowych, wydłużenia vacatio legis. Miał na to naprawdę wiele lat i nic takiego nie zrobił – stwierdził Mentzen na antenie Radia Zet.

Wzięcia udziału w rozmowach odmówił też Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

