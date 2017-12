Feministki, czyli zapiski z wariatkowa

Jeśli jesteś feministką, to powinnaś czym prędzej zamieścić w sieci swoje rozkraczone zdjęcie. Przepraszam za dosadność, ale tak właśnie jest: najnowsza akcja środowisk walczących bezkompromisowo o prawa kobiet na tym właśnie polega. Środowiska feministyczne doszły do wniosku, że jednym z naczelnych problemów współczesnego świata jest sposób, w jaki mężczyźni – wiadomo, od wieków opresorzy, uzurpatorzy i mizogini – siedzą, przede wszystkim w środkach transportu publicznego. A siedzą mianowicie, rozkładając nogi na boki. Jest to – zdaniem feministek – nie tylko nieestetyczne, ale też zabiera zbyt wiele miejsca. Dlatego właśnie, w słusznym siostrzanym proteście, feministki postanowiły publikować w sieci swoje własne rozkraczone zdjęcia. Do akcji włączył się główny polski portal feministyczny – Codziennik Feministyczny.