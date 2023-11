Gasiuk-Pihowicz zawiadomi prokuraturę. "Nieprawdopodobna furia"

W środę w mediach pojawiła się informacja, że Kamila Gasiuk-Pihowicz wezwała do siedziby KRS policję. Jak twierdzi parlamentarzystka, w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Nawacki skierował do niej groźby.

"Nawacki w trakcie przerwy neoKRS skierował wobec mnie groźby. Mam na to świadków. Wezwałam Policję. Oczyścimy wymiar sprawiedliwości z tego typu ludzi" – napisała poseł w mediach społecznościowych. Nawacki miał powiedzieć do polityk cytowane wyżej słowa.

Gasiuk-Pihowicz: Zawiadamiam prokuraturę

Poseł Koalicji Obywatelskiej została wieczorem zaproszona do TVN 24, gdzie zrelacjonowała, jak z jej perspektywy przebiegało całe zajście.

– Wzięłam te słowa na poważnie, były mówione z nieprawdopodobną wręcz furią, można tak powiedzieć. Ja mam takie wrażenie, kiedy słyszałam te słowa, że my sobie chyba nie zdajemy, może nie wszyscy sobie zdają do końca sprawę, z jak głęboką patologią w wymiarze sprawiedliwości mamy do czynienia, jak głęboko ta patologia jest zakorzeniona, jak bardzo ci ludzie czują się bezkarni i jak bardzo nie rozumieją tego, co się wydarzyło, czyli tego wyniku i oceny demokratycznej, z jaką mają do czynienia – powiedziała Gasiuk-Pihowicz.

Według relacji poseł KO sędzia Nawacki miał usłyszeć sugestie, żeby ją przeprosić, ale tego nie uczynił. – To, czym czuł się urażony pan sędzia, to było właśnie stwierdzenie faktów. To było stwierdzenie tego, że jego nazwisko przewija się w tej grupie kasta/antykasta, że podarł uchwałę, że nie wykonywał orzeczeń sądów, on się poczuł tym urażony, ale takie są fakty – twierdzi parlamentarzystka.

Gasiuk-Pihowicz zapowiedziała zawiadomienie prokuratury. – Jutro, niezwłocznie, będzie złożenie zawiadomienia do prokuratury, ale także zawiadomienie do rzecznika dyscyplinarnego sędziów – przekazała.

