W Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad propozycją daleko idących zmian unijnych traktatów. To jeden z etapów bezprecedensowej reformy ustrojowej w historii wspólnoty. W następnej fazie sprawozdanie trafi pod obrady Rady ministrów ds. europejskich. Stanie się to już 12 grudnia.

Dokument poparło 291 europosłów, 274 eurodeputowanych głosowało "przeciw", a 44 europarlamentarzystów wstrzymało się od głosu. – Niestety rękę do tego przyłożyli europosłowie wybrani w Polsce, dzisiejsi koalicjanci Donalda Tuska – zauważyła Beata Szydło, która wystąpiła w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.

Szydło: Tuskowi zaczyna się sypać koalicja

– Można wnioskować, że Donaldowi Tuskowi zaczyna się sypać koalicja, skoro nie mogą się w tak zasadniczych sprawach dogadać. Niech Tusk nie udaje, że nie bierze za to odpowiedzialności, bo jeżeli chce tworzyć rząd w Polsce, to ja mam takie proste pytanie: jakie będzie stanowisko rządu, w skład którego wejdą przedstawiciele Lewicy, podczas gdy polscy europosłowie lewicowi zagłosowali dzisiaj za przyjęciem tej rezolucji? Jak on pojedzie na Radę Europejską, żeby dyskutować i debatować o zmianie traktatów, to co, postawi weto czy nie? – pytała była premier.

– Porozumienie o koalicji [rządowej – przy. red.] podpisywał m.in. pan Biedroń, który jest również europarlamentarzystą i dzisiaj poparł te zmiany traktatów. Czyli rozumiem, że pan Tusk będzie musiał z panem Biedroniem się spotkać i dogadać stanowisko, jakie będzie prezentowane na posiedzeniu RE. Obawiam się, że Biedroń zdania nie zmieni (...), więc będzie poważny problem i kryzys w koalicji w Polsce – stwierdziła europoseł PiS.

Misja tworzenia rządu

Choć w wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość zdobyło najwięcej głosów, to nie jest w stanie rządzić (klub parlamentarny PiS liczy 191 posłów).

Prezydent Andrzej Duda w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym powierzył misję formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu, ale wszystko wskazuje na to, że misja ta zakończy się niepowodzeniem i ostatecznie rządzić będzie koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Kandydatem tych ugrupowań na premiera jest Donald Tusk.

