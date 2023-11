Scholz zwrócił się do Putina w sprawie Ukrainy

Podczas wirtualnego szczytu G20 kanclerz Niemiec Olaf Scholz miał się zwrócić do prezydenta Rosji Władimira Putina z wezwaniem do zakończenia wojny i wycofana sił zbrojnych z Ukrainy.

Scholz: To Rosja zaatakowała

Niemiecki polityk poinformował o tym na konferencji prasowej w Berlinie. "Wzywałem go, aby wycofał swoje wojska z terytorium Ukrainy, żeby ta wojna wreszcie się zakończyła" – oznajmił szef rządu federalnego.

Scholz powiedział, że uczestnictwo Putina w wirtualnym spotkaniu G20 stanowiło „dobrą okazją”, by jasno określić, jak wrócić do realnej rozmowy o zakończeniu wojny na Ukrainie. "To Rosja zaatakowała Ukrainę. Można łatwo przywrócić pokój, wystarczy, że Rosja wycofa swoje wojska” – powiedział Scholz, cytowany przez francuską agencję prasową AFP.

Putin: Ukraina odmawia negocjacji

Odnoszą się do kolejnych apeli o zaprzestanie wojny, Putin ponownie bagatelizował fakt rozpoczęcia działań zbrojnych przez stronę rosyjską. "Tak, oczywiście, działania wojenne są zawsze tragedią. Trzeba się zastanowić, jak zakończyć tę tragedię" – powiedział prezydent Federacji Rosyjskiej.

"Rosja nigdy nie odrzuciła rozmów pokojowych z Ukrainą" – zaznaczył, dodając, że to "Ukraina odmawia negocjacji".

Bartosiak: Rosja wygrywa wojnę

– Rosja wojnę wygrywa. Ukraina jest w bardzo złym stanie – w sensie gospodarczym i wojskowym – powiedział w środę ekspert Strategy&Future dr Jacek Bartosiak.

– Rosja wprowadza drugą reformę Szojgu, reformuje wojska, ma wzrost gospodarczy, ma odbiorców swoich surowców w Azji, rozwija produkcję wojskową – wskazał analityk. Bartosiak zwrócił uwagę, że Rosja jest, i zawsze była państwem słabym, ale udało jej się "ustać na nogach".

Bartosiak powiedział, że biorąc pod uwagę podporządkowanie rosyjskiego społeczeństwa władzy, przy wykorzystaniu ewolucji pola walki i wzmocnieniu obrony, ciężko sobie wyobrazić, żeby bez implozji Rosji Ukraińcy mogli odzyskać Krym i Donbas. – Źle to wygląda. Myślę, że Zełenski słabnie, nie zrobił też reformy wewnętrznej (…) Powinien wykorzystać wojnę do rozprawy z oligarchami. (…) Wygląda na to, że nie zrobił tego i teraz jest gra z Amerykanami na cienkiej linie – powiedział Bartosiak.

