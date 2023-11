Hennig-Kloska: Morawiecki ma wyjątkowy problem

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica rozmawiają na temat podziału ministerstw. Jak twierdzi Paulina Hennig-Kloska "to są naprawdę ostatnie rozmowy" w tej kwestii. Polityk przyznaje, że liderzy opozycji porozumieliby się szybciej, gdyby nie fakt, że "premier Mateusz Morawiecki ma wyjątkowy problem, żeby wyprowadzić się ze swojego gabinetu". Według jej deklaracji, Polska 2050 jest zainteresowana resortami środowiska i funduszy unijnych.

– To jest spójne i ze sobą się łączy. Większość funduszy dzisiaj unijnych musi pójść na zielone cele, na transformację energetyczną i cele środowiskowe. Dlatego mówimy, że jeżeli mamy wziąć odpowiedzialność za klimat i środowisko, a jest to dla nas priorytet, no to musimy mieć też źródło finansowania i wpływ na tę działkę, która pozwoli nam skutecznie realizować reformy – powiedziała na antenie TVN24.

Podwyżki cen energii

Poseł zapewnia, że w gronie polityków opozycji "bardzo mocno ruszyła" praca "programowa i merytoryczna". Po weekendzie w Sejmie mają znaleźć się projekty, które "zabezpieczą ludzi i ich portfele". Hennig-Kloska twierdzi, że PiS przygotował gigantyczny wzrost cen energii, a to opozycję będzie musiał "temu próbować przeciwdziałać".

– Prawda jest taka, że w budżecie na przyszły rok nie ma pieniędzy zabezpieczonych na osłony energetyczne. Na energię, na ciepło, czy gaz. Nie ma nic. Jest podwyżka VAT-u na żywność, miejmy tego świadomość – dodała.

Hennig-Kloska odniosła się także do zaproszenia, jakie jej partia otrzymała od premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie ma dotyczyć "Dekalogu Polskich Spraw", czyli inicjatywy łączącej wspólne postulaty PiS i opozycji. Polityk powiedziała, że żaden przedstawiciel Polski 2050 nie wybiera się na rozmowy z premierem.

– Nigdzie się nie wybieramy. My mamy większość, żeby utworzyć rząd, przyjąć votum zaufania i wziąć odpowiedzialność za państwo – powiedziała.

