Pojedynczy posłowie PSL zainteresowani współpracą z PiS? "Premier ma sygnały"

Bochenek mówił na antenie Polskiego Radia 24, że rząd Morawieckiego jest w trakcie formowania. – Zapewne w ciągu najbliższych kilku dni rząd, bo tego wymagają terminy konstytucyjne, zostanie zaprezentowany – oświadczył.

Na uwagę, że "musi być człowiekiem wielkiej wiary, skoro sądzi, że na przykład PSL poprze rząd Morawieckiego", rzecznik PiS odparł: – Wiem, że to nie jest prosta sprawa. Wiem, że misja sformowania tej matematycznej większości na sali sejmowej na pewno będzie bardzo trudna.

Bochenek: Pojedynczy posłowie PSL zainteresowani współpracą z PiS

– Pan premier twierdzi, że ma sygnały ze strony środowiska PSL, jakoby pojedynczy posłowie byli zainteresowani współpracą z PiS. W związku z tym mie mam powodów, by temu nie wierzyć, skoro rozmowy są gdzieś kuluarowo prowadzone – powiedział Bochenek.



Tłumaczył, że cisza sprzyja negocjacjom, ponieważ wcześniej "media establishmentu PO przeprowadzały proces zaszczuwania tych osób". – Nie dziwię się, że te osoby nie chcą się teraz przedwcześnie być może ujawniać – stwierdził.

– Zobaczymy, jak to będzie na sali sejmowej. Pan premier jest moderatorem tego procesu, on prowadzi spotkania. Przyznam szczerze, że sam nie znam jeszcze składu osobowego rządu. (...) Ciesze się, że te rozmowy prowadzone są poufnie, że udaje się te informacje zatrzymać pod kluczem do ostatniego momentu – powiedział.

Expose Morawieckiego. Będzie czy nie?

Pytany, czy dojdzie do expose Morawieckiego, Bochenek wyjaśnił, że "zgodnie z konstytucją pan premier powinien mieć możliwość wygłoszenia expose". – Zaczekajmy do momentu prezentacji rządu – dodał.

Dopytywany, co chciałby usłyszeć w tym expose, polityk odpowiedział, że to, co mogłby się w nim znaleźć "wybrzmiewa z postulatów, które są systematycznie ogłaszane przez pana premiera".

– Nawiązują one do pewnych priorytetów, które (Morawiecki) stawia sobie w tym nowo formowanym rządzie w obszarze bezpieczeństwa, edukacji, gospodarki, spraw społecznych, tzw. Dekalog Polskich Spraw, który ma być fundamentem budowania Koalicji Polskich Spraw – mówił Bochenek.

