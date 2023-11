Premier Morawiecki wskazał, kiedy przedstawi skład rządu

Polityk wystąpił na konferencji prasowej i przedstawił ostatnią część "Dekalogu Polskich Spraw", który – jak twierdzi – ma pokazać, że ponad podziałami politycznymi są sprawy najważniejsze dla Polaków. Przedsięwzięcie ma stanowić pole do zawiązania koalicji z udziałem PiS i parlamentarzystów innych ugrupowań. Mowa w tym kontekście o PSL, ewentualnie Polsce 2050 i Konfederacji.

Wszystkie te formacje jasno wskazują, że nie będą formować z PiS rządu, jednak Mateusz Morawiecki po desygnowaniu go przez prezydenta Dudę na stanowisko premiera, postanowił podjąć się próby zbudowania koalicji. – Rozmawialiśmy z kilkudziesięcioma politykami różnych partii politycznych, ale zapewniliśmy pełną poufność – powiedział Morawiecki, dodając, że skład rządu zostanie zaprezentowany w poniedziałek.

Morawiecki: Dekalog Polskich Spraw

Premier przyznał, że nie chce by nowy rząd – jakikolwiek by on nie był – koncentrował się na komisjach śledczych, przeszłości i zemście. – Chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy – ocenił.

Dlatego – jak mówił – przedstawia propozycję konkretnych zmian, które mają przyczynić się do realnej poprawy życia Polaków. – Mamy niepowtarzalną szansę, żeby zbudować koalicję polskich spraw, koalicję ponadpartyjną – powiedział.

Morawiecki dodał, że "Dekalog Polskich Spraw" nie jest programem Zjednoczonej Prawicy ani Prawa i Sprawiedliwości, lecz ma stanowić ofertę polityczną i wspólny mianownik najważniejszych punktów programowych, które zaczerpnięto także z programów innych partii.

W swoim wystąpieniu Morawiecki przedstawił m.in. postulaty w zakresie polityki: bezpieczeństwa, rolnictwa i kultury.

Kolejna kadencja szefa KNF

Także w piątek przekazano informację na temat kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego. – Premier Mateusz Morawiecki powołał dotychczasowego przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego na kolejną kadencję – poinformował w rozmowie z Interią rzecznik rządu.

Pięcioletnia kadencja szefa KNF minęła w czwartek. O tym, że na fotel przewodniczącego Komisji może zostać ponownie powołany Jastrzębski media informowały nieoficjalnie wcześniej w tym tygodniu.

