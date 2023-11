Dlaczego Mateusz Morawiecki niszczy wizerunek swojej partii przed opinią katolicką

Najpierw stało się to poprzez oskarżenie katolickich posłów tej partii, którzy złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek kwestionujący eugeniczną przesłankę do aborcji z ustawy o ochronie życia, że doprowadzili centroprawicę do wyborczej porażki. A niedługo potem poprzez poparcie projektu ustawy, którego efektem będzie przywrócenie państwowych refundacji dla procedury in vitro.

Państwowe pieniądze przeznaczone na sztuczne zapłodnienie oznaczają, że tysiące ludzkich istnień, odrzuconych w procesie eugenicznej selekcji, jako niezdatnych do dalszego rozwoju w ciele kobiety, trafi do wiecznego lodowego azotowego piekła przechowali zarodków.

Nie sposób wobec tego nie postawić pytania dlaczego Mateusz Morawiecki zdecydował się na dokonanie takiej wolty na oczach milionów, także katolickich wyborców, którzy muszą zobaczyć w tych działaniach pogwałcenie podstawowych norm moralnych. Częściowo na to pytanie odpowiedziałem w felietonie “Polityczna gra z ludzkim życiem w tle”, jednak odpowiedzi jest więcej i idą one dalej.