Morawiecki apelował do Hołowni. Premier doczekał się odpowiedzi

W czwartek premier Morawiecki zaapelował do marszałka Sejmu o priorytetowe zajęcie się trzema ważnymi dla Polaków kwestiami: przedłużeniem wakacji kredytowych, zamrożeniem cen energii i przedłużeniem zerowego VAT-u na żywność.

– Wprowadziliśmy te mechanizmy w trudnych czasach już kilka lat temu i warto to kontynuować. Dzięki temu Polacy nie musieli płacić ogromnych rachunków i nie zapłacą więcej w przyszłym roku – powiedział premier.

– Nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać, bo bezpieczeństwo finansowe Polaków to sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni. Poprosiłem marszałka Hołownię o spotkanie w tej sprawie. Tu nie ma co szukać trzeciej drogi, tylko wybrać tę, która się sprawdziła – dodał szef rządu.

Hołownia odpowiada

W piątek Szymona Hołownia odwiedził rodzinny Białystok. Podczas konferencji prasowej został zapytany o apel premiera Morawieckiego. Marszałek Sejmu zdecydował się na niego odpowiedzieć, ale nie tak, jak zapewne liczył na to polityk PiS.

– Drogi premierze Mateuszu Morawiecki. Zero procent VAT na żywność — możesz to zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów, a więc jeżeli teraz pytasz mnie dlaczego ja nie robię zerowego vatu na żywność odpowiadam: bo ty jesteś premierem, bo to jest w twojej gestii – powiedział.

– Jeżeli dziś pałasz tak gorącą chęcią wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego go nie zapisałeś w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu? – mówił dalej Hołownia.

Przechodząc do kwestii wakacji kredytowych lider Polski 2050 pytał Morawieckiego, gdzie było Prawo i Sprawiedliwość, kiedy "trzeba było złożyć tę ustawę i przeprocesować ją w Sejmie?". Jak dodał, politycy opozycji już pracują nad rozwiązaniami, które obniżą rachunki za energię dla gospodarstw domowych.

– Natomiast dzisiaj, póki trwa ten metafizyczno-polityczny kabaret Mateusza Morawieckiego, wybaczcie, ale nie będziemy ufać ani współpracować z ludźmi, którzy okłamywali nas, że coś zrobią i dopiero kiedy mają polityczny nóż na gardle, rzucili się do składania ustaw, do robienia rzeczy, na które nie mieli czasu, ochoty, ani pomysłu, kiedy jeszcze władza była realnie w ich ręku – powiedział Hołownia.

