Komisja ds. badania rosyjskich wpływów. "W grze są dwa scenariusze"

W czwartek na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia opowiedział o pracach izby w nadchodzącym tygodniu. – Ostatni punkt, który byśmy chcieli w środę w bloku głosowań zrobić, to przeprocesować odwołanie członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrze Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 – poinformował.

– To jest ta komisja, którą określano jako komisję stworzoną na bazie prawa nazywanego "lex Tusk" – zauważył lider Polski 2050. – Jeżeli były jakieś wpływy rosyjskie w Polsce w tych latach, o których mówi ta ustawa, tworząca tę komisję, to od czego my mamy służby? – pytał Hołownia. – Powinniśmy już dawno o nich wiedzieć i powinniśmy z tą wiedzą czuć się bezpiecznie – stwierdził.

"W grze są dwa scenariusze"

Interia donosi, że w sprawie komisji ds. badania rosyjskich wpływów "w grze są dwa scenariusze". Pierwszy to powołanie przez nową większość sejmową własnych członków komisji i rozszerzenie jej pola działania. Drugi – pozostawienie komisji bez obsady, co w praktyce oznacza jej likwidację.

Ostateczną decyzję w tej kwestii mają podjąć wspólnie liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) oraz Lewicy.

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów

31 maja weszła w życie ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. 2 czerwca prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Uchwalono ją 16 czerwca, a 28 czerwca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do noweli. Głowa państwa podpisała nowelizację 31 lipca. Komisja ma tylko prawo uznać, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.

30 sierpnia na członków komisji zostali powołani: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz (przewodniczący), doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

