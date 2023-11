Hołownia o nowym rządzie Tuska. Podał termin

Szymon Hołownia wystąpił w piątek na konferencji prasowej w Białymstoku. Marszałek Sejmu poruszył m.in. temat wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska.

– Być może to głosowanie będzie 11 grudnia, jak zdążymy się uporać z exposé. Być może 12 grudnia po północy lub 12 grudnia rano. Na pewno zrobimy wszystko co się da, żeby skrócić ten czas bezhołowia, bez rządu w Polsce. (…) Dlatego niezwłocznie po tym, jak przegłosujemy wotum zaufania – a raczej, jak sądzę, jego brak – dla rządu Mateusza Morawieckiego, w pierwszej możliwej godzinie (...) Sejm przystąpi do głosowania nad drugim krokiem – exposé i rządem Donalda Tuska – powiedział Hołownia.

– To jest długa procedura, to jest głosowanie przy pomocy kart wrzucanych do urny, imiennych, przez wszystkich posłów. To chwilę zajmie, podobnie zresztą jak exposé. Ale my musimy być gotowi, żeby też nie dawać panu prezydentowi żadnych powodów do tego, żeby powołanie tego rządu opóźniać – wyjaśnił marszałek Sejmu.

– Spodziewam się, że rząd Tuska wyjdzie z Sejmu 11 grudnia wieczorem albo 12 grudnia w ciągu dnia, gotowy do powołania przez prezydenta – dodał.

Nowy rząd 13 grudnia?

Prezydent Andrzej Duda w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym powierzył misję formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu, ale wszystko wskazuje na to, że misja ta zakończy się niepowodzeniem i ostatecznie rządzić będzie koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. Kandydatem tych ugrupowań na premiera jest Donald Tusk.

Zgodnie z konstytucją, w ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeżeli w tzw. pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu, inicjatywę przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera i członków rządu większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie prezydent powołuje rząd i odbiera od niego przysięgę.

Prezydencki minister Andrzej Dera stwierdził, że najbardziej prawdopodobną datą zaprzysiężenia Donalda Tuska na premiera jest 13 grudnia.

