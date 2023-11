"Smutny spektakl. Upokorzenie". PiS bezlitosne dla Morawieckiego

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w poniedziałek przedstawi skład nowego rządu. Jak przekazał premier, odbył rozmowy z "kilkudziesięcioma politykami różnych partii politycznych". Morawiecki nie podał żadnych nazwisk, aby zapewnić rozmówcom "pełną poufność".

Premier przyznał, że nie chce by nowy rząd – jakikolwiek by on nie był – koncentrował się na komisjach śledczych, przeszłości i zemście. – Chcemy spojrzeć wyłącznie w przyszłość, bo tego przede wszystkim chcą Polacy – ocenił.

Problemy Morawieckiego

Tymczasem Wirtualna Polska twierdzi, że na kilkadziesiąt godzin przed prezentacją rządu Morawiecki wciąż nie ma pełnego składu Rady Ministrów.

– To jest smutny spektakl, który można byłoby nazwać: "Samotność Morawieckiego". Kolejni odchodzący ministrowie uprzedzają, że nie zamierzają wchodzić do tymczasowego rządu bez większości, bo to dla nich upokarzające – mówi rozmówca portalu z otoczenia premiera.

Sytuacja jest trudna do tego stopnia, że Morawiecki nie może nawet liczyć na jego dotychczasowych ministrów. Nikt bowiem nie chce wstępować do rządu, aby za chwilę zostać z niego odwołanym. Portal podaje, że Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin, którzy w przeszłości mieli dążyć do odwołania Morawieckiego i zastąpienia go Elżbietą Witek, na pewno nie wejdą do nowego rządu.

– To forma odegrania się. To upokorzenie dla Morawieckiego jako premiera, ale też wiceprezesa PiS – mówi kolejny rozmówca Wirtualnej Polski.

Pierwszy minister

W czwartek media informowały o pierwszym nazwisku w rządzie Morawieckiego. Ministrem aktywów państwowych ma zostać dotychczasowa dyrektor generalna resortu Marzena Małek.

– To typowa technokratka. Niewiele osób wie, że w ubiegłym roku koordynowała zakup i sprowadzanie do Polski węgla, kiedy mierzyliśmy się z kryzysem energetycznym i deficytem tego paliwa – mówi portalowi osoba zaznajomiona ze sprawą.

