Głupia sprawa. Z kim byśmy nie chcieli poplotkować o tym, kto wejdzie do nowego rządu Mateusza, ten macha ręką i mówi, że go to nie interesuje.

Za to nawet PiS-owskie wiewiórki chętnie plotkują o potencjalnych ministrach rządu Tuska. Doszło do tego, że ludzie kibicujący Mateuszowi (podobno tacy są) muszą szukać pociechy u bukmacherów. Tam można obstawiać. Na przykład: czy Ziobro wejdzie do nowego gabinetu. Podpowiadamy: bukmacherzy twierdzą, że nie wejdzie. Poznaliśmy kulisy afery z rzekomym cytatem z prezydenta Andrzeja Sebastiana. Czyli słów: „Premier Tusk nie jest moim premierem”. Oryginalny cytat brzmiał inaczej: „Nie jest moim kandydatem na premiera”. A to jednak spora różnica. W pałacu Andrzeja Sebastiana zastanawiano się długo, co z tym fantem zrobić. Ostatecznie postanowiono nie wszczynać wojny z braćmi Karnowskimi, którzy zmieniony cytat dali na okładkę. Natomiast uznano, że sporo wody w Wiśle upłynie, zanim na łamach „Sieci” ukaże się kolejny wywiad z osobą głowy państwa.