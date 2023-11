Wybuchowa wyspa

Najpierw się mocno zatrzęsło. O wiele mocniej niż zwykle. Bo do wstrząsów o magnitudzie 1–3, prawie nieodczuwalnych, Islandczycy są przyzwyczajeni. Tym razem, w piątek 10 listopada, najsilniejszy wstrząs osiągnął 5,2, co natychmiast zaalarmowało wulkanologów. Źródło zostało szybko zlokalizowane, bo ta część półwyspu Reykjanes (południowo-zachodni kraniec wyspy), choć od 800 lat spokojna, jest pod stałą kontrolą badaczy. Nawiasem mówiąc, to region najchętniej odwiedzany przez turystów, bo nagromadzenie „wulkanicznych atrakcji” jest tu wyjątkowe (m.in. bajkowa Blue Lagoon – Błękitna Laguna).