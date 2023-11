"Ostatnie takie wybory w Polsce". Ekspertka nie ma złudzeń

Szymon Hołownia zbiera dobre opinie jako marszałek Sejmu. Polityka komplementują nie tylko krajowi, ale także zagraniczni komentatorzy. To wszystko, jak pisze Onet, napędza popularność Polski 2050, do której masowo mają napływać deklaracje członkostwa.

Nowa jakość w polityce?

Czy zatem partia Hołowni ma szansę stać się najważniejszym ugrupowaniem politycznym w Polsce? I czy czas Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej już minął? Politolog w rozmowie z portalem studzi te emocje.

– Trzecia Droga nie jest pierwszym ugrupowaniem, które szło do wyborów z hasłami nowej jakości w polityce. Za każdym razem, gdy takie partie wchodziły do parlamentu, miały wzrost notowań i zapisów. Zawsze jest tak, że do zwycięskiej partii zapisują się nowi członkowie – stwierdziła Materska-Sosnowska.

Koniec duopolu

Ekspertka uważa, że "duopol PiS i PO się skończył". – To były ostatnie takie wybory w Polsce. Mamy do czynienia z ostatnim etapem personalnej rozgrywki między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Nowy rząd, ale też szefowie sejmowych komisji to będą często nowe twarze. To jest realna zmiana. O polskiej polityce przestaną decydować ludzie w wieku 60 i 70 lat. Przyszedł czas 40-latków i 50-latków – podkreśliła.

Politolog przestrzega także, że na silnej pozycji w polityce nie buduje się wyłącznie na "byciu fajnym" oraz "gwiazdorzeniu". Przyznaje, że Hołownia "świetnie rozegrał ostatnie dwa tygodnie i ma duży potencjał", ale "oprócz formy, liczy się też jakość".

– Czy Sejm rzeczywiście bardziej się otworzy na obywateli? Nie chodzi tu o zabranie barierek, a większą partycypację. O prawdziwe konsultacje z obywatelami projektów ustaw czy wyborów na ważne stanowiska – oceniła.

