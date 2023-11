"Część elit chce, by rządził nami Zachód". Gac zapowiada nowe "Do Rzeczy"

W najnowszym numerze naszego tygodnika Krzysztof Masłoń rozmawia z profesorem Andrzejem Nowakiem. Z wywiadu dowiemy się, jak zaczął się polski kompleks wobec Zachodu i dlaczego część elit woli, aby Polską rządzili zagraniczni politycy.

– Temat jest niezwykle ważny, także w kontekście tego, co dzieje się w Unii Europejskiej i co za chwilę będzie działo się w parlamencie krajowym – wyjaśnił Gac na nagraniu promującym nowy numer "Do Rzeczy".

Jak to się stało, że Polska zgodziła się na żądania Komisji Europejskiej, a nie otrzymała żadnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Jakie będą relacje Warszawy z Berlinem? I czy zbliżający się szczyt klimatyczny w Dubaju będzie szczytem absurdu? Na te i inne ważne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w nowym numerze naszego tygodnika.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– PiS musi wymyślić się na nowo – przekonuje przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydenckie RP, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– Światowa Organizacja Zdrowia próbuje przeforsować regulacje, które odbiorą państwom członkowskim możliwość podejmowania własnych decyzji dotyczących zdrowia obywateli – stwierdza Mariusz Jagóra w artykule "Czy WHO zagraża naszej suwerenności?".

– W kwestiach ideologicznych na lewo od niej jest już tylko ściana. Nie boi się wyrazić zdania odmiennego od kolegów z koalicyjnej Platformy Obywatelskiej, a były szef SLD Leszek Miller wręcz jej nie znosi. Anna Maria Żukowska z Lewicy to jedna z najbarwniejszych postaci lewej strony polskiego Sejmu – pisze Zuzanna Dąbrowska w tekście "Niepokorna".