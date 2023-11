"Strategicznie błędna decyzja UE". Orban znów zabrał głos

Premier Węgier Viktor Orban po raz kolejny stwierdził, że Ukrainie nie uda się pokonać Rosji na polu bitwy, a Zachód i Unia Europejska popełniły "strategiczny błąd” decydując się na pomoc Kijowowi.

Węgierski polityk powiedział to podczas swojego wystąpienia, z którego nagranie opublikował w serwisie X rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs.

Według Orbana, w 2014 roku, po zajęciu Krymu przez Rosję, Zachód podjął "strategicznie słuszną” decyzję dochodząc do porozumień mińskich i zamrożenia wojny w Donbasie. Jednak po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę UE podjęła "strategicznie błędną” decyzję o pomocy Ukrainie.

– Teraz jest jasne, że Ukraina nie będzie w stanie pokonać Rosji na polu bitwy. Nie powinniśmy też czekać na zmiany polityczne w Moskwie… Musimy spojrzeć na rzeczywistość – powiedział Orban.

Orban krytycznie o Ukrainie

Premier Węgier uważa negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE za błąd. Szef węgierskiego rządu ogłosił to na zjeździe swojej partii Fidesz, dodając, że Kijów jest "lata świetlne od Unii Europejskiej”. Budapeszt od dawna sygnalizował, że nie wyrazi zgody na wejście Ukrainy w struktury UE, jeżeli Kijów nie zadba o prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.

W swoim przemówieniu Orbán zauważył, że w nadchodzących miesiącach w Europie będą trwały poważne batalie polityczne w tej i innych kwestiach. W ostatnim czasie Budapeszt nasilił groźby blokowania rozpoczęcia negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

Rząd węgierski rozpoczął konsultacje z rodakami w sprawie Ukrainy i jej przystąpienia do UE. Władze przesyłają obywatelom kwestionariusze, które w najbliższej przyszłości powinny otrzymać wszyscy zarejestrowani wyborcy w kraju. Węgrzy mają czas do 10 stycznia na udzielenie odpowiedzi na 11 pytań i odesłanie go pocztą na adres rządu.

