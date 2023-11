Czarzasty: Władysław Kosiniak-Kamysz z żaby w królewnę się nie zamieni

W poniedziałek o godz. 16:30 w Pałacu Prezydenckim dojdzie do zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego.

– Kształt rządu ekspercko-politycznego, który w poniedziałek przedstawi premier Mateusz Morawiecki, to mój pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze. Trzeba zakończyć wojnę, którą prowadzi Platforma Obywatelska – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Czarzasty: Jarosław Kaczyński jest po prostu bezradny

– Myślę, że Jarosław Kaczyński jest po prostu bezradny. W związku z tym, co się dzieje, mówi: to jest moja decyzja, ja to zaplanowałem, kazałem tak zrobić. Ale myślę, że ludzie, nawet już z jego środowiska, wiedzą, że on jest bezradny. Chyba są takie momenty, kiedy przywódca, mówiący coś takiego, staje się po prostu śmieszny – skomentował współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

– W tym czasie ważne sprawy pozostają niezałatwione, na przykład kwestia kolejek na granicy z Ukrainą – dodał.

"Kosiniak-Kamysz z żaby w królewnę się nie zamieni"

– A czy te opowieści o proponowaniu premiera PSL, to nie próba uwiedzenia części polityków lub elektoratu przez obóz władzy? – zapytał prowadzący program "Graffiti" Grzegorz Kępka.

– Władysław Kosiniak-Kamysz z żaby w królewnę się nie zamieni, bez względu na to, jaki fałszywy książę będzie o to zabiegał. Rozważania o rzekomo straconej szansie prezesa PSL są naprawdę bez znaczenia – stwierdził Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu odniósł się do słów szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcina Mastalerka, który stwierdził, że lider Polskiego Stronnictwa Ludowego "nie podjął rękawicy przy tworzeniu rządu".

