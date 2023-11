Stoltenberg: Ukraina przystąpi do NATO po wdrożeniu reform

– Sojusznicy zgadzają się, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Na spotkaniu [Ukraina-NATO – przyp. red.] uzgodnimy zalecenia dla Ukraińców dotyczące reform. W dalszym ciągu będziemy wspierać Kijów na drodze do członkostwa w NATO – powiedział Stoltenberg cytowany przez brytyjski "The Guardian".

Według niego, wszyscy sojusznicy są przekonani, że pełne członkostwo w szczytowym momencie wojny nie będzie możliwe, nawet jeśli Ukraina i NATO będą nadal zacieśniać współpracę. Sekretarz generalny dodał, że w tym miesiącu Niemcy i Holandia obiecały przeznaczyć Ukrainie 10 miliardów euro, a Rumunia udostępniła ośrodek szkoleniowy dla ukraińskich pilotów amerykańskich myśliwców F16. Ponadto sojusznicy, w tym USA i Finlandia, wysyłają więcej środków obrony powietrznej i amunicji, aby chronić ukraińskie miasta przed atakami Rosji.

Stoltenberg wspomniał także o przystąpieniu Szwecji do NATO, co powinno "zwiększyć nasze bezpieczeństwo” i wezwał Turcję i Węgry do zakończenia ratyfikacji rozszerzenia Sojuszu.

Droga do NATO

Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w NATO we wrześniu 2022 roku. Zdaniem ekspertów proces ten będzie łatwiejszy i szybszy niż przystąpienie do UE, gdyż przejście ukraińskich sił zbrojnych do standardów NATO postępuje w znacznej mierze.

Jak wcześniej informowały ukraińskie media, 23 państwa członkowskie NATO podpisały już deklaracje poparcia dla przystąpienia Ukrainy do Sojuszu. Jako ostatnia na liście znalazła się Portugalia.

Po oficjalnym dołączeniu Finlandii w kwietniu br. NATO liczy obecnie 31 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. W kolejce do członkostwa w Sojuszu czeka Szwecja.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stoi na stanowisku, że nie zgodzi się na alternatywne propozycje, które mogłyby zastąpić członkostwo Ukrainy w NATO. Były ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow uważa, że jego kraj powinien zostać 33. członkiem Sojuszu, po przyjęciu Szwecji.

