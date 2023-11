"Rząd tymczasowy", "Ucho Prezesa". Fala komentarzy po zaprzysiężeniu

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego. Znamy skład nowego gabinetu.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze komentarze polityków, dziennikarzy i publicystów.

Zaprzysiężenie rządu – pierwsze komentarze

"Chyba jeszcze nigdy określenie »rząd tymczasowy« nie było tak adekwatne" – napisał w serwisie X (wcześniej Twitter) Rafał Ziemkiewicz.

"Można było różnie podejść do tej dziwnej sytuacji z chwilowym rządem, ale ten autorski pomysł Naczelnika wygląda jak żywcem wzięty z »Ucha Prezesa«" – skomentował inny publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

"Polacy zagłosowali za zmianą na lepsze, nie za kiepskim, dwutygodniowym kabaretem. Szkoda czasu i szkoda Polski" – napisał lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"W Pałacu Prezydenckim zaprzysiężenie Rządu. Na uroczystości nie ma ani Marszałka Sejmu, ani Marszałek Senatu. Nikomu z prezydium izb też się nie chciało. I gdzie te standardy demokratyczne i szacunek dla przepisów prawa oraz obyczaju, Państwo Marszałkowie? Trochę wstyd" – odnotował z kolei Marcin Przydacz, poseł PiS.

"Dlaczego ci ludzie sami sobie to robią? To jest jakiś teatrzyk absurdu" – czytamy w poście Bartosza Arłukowicza z KO.

"Chyba większość kobiet w Sejmie zagłosuje za rządem za rządem Mateusza Morawieckiego?" – napisał prof. Zdzisław Krasnodębski, nawiązując do dużej liczby kobiet w Radzie Ministrów.

"Kolejny odcinek politycznej hucpy – czyli zaprzysiężenie rządu bez większości – mamy już za sobą. Teraz jeszcze tylko brak wotum zaufania, ośmieszenie Morawieckiego, 50k na rękę odprawy dla każdego 14-dniowego » ministra”, powstanie demokratycznego rządu i znowu święta będą" – ocenił europoseł Robert Biedroń, współprzewodniczący Lewicy.

"Rada ministrów dublerów już oficjalna. Niektórzy z nich sami się do tej operacji pchali, profesjonalni politycy. Niektórym nawet bym współczuł, ale zakładam, że wszyscy są dorośli i rozumieją, że są tam tylko dla picu. Pozostaje pytanie jak im partia wynagrodzi to poświęcenie" – stwierdził Artur Dziambor, były parlamentarzysta Konfederacji, który jesienią 2023 roku bez powodzenia kandydował do Sejmu z list Trzeciej Drogi.

Rząd Morawieckiego

Skład rządu prezentuje się następująco:

Premier — Mateusz Morawiecki Minister obrony narodowej — Mariusz Błaszczak Minister sprawiedliwości — Marcin Warchoł Minister spraw zagranicznych — Szymon Szynkowski vel Sęk Minister spraw wewnętrznych i administracji — Paweł Szefernaker Minister kultury i dziedzictwa narodowego — Dominika Chorosińska Minister finansów — Andrzej Kosztowniak Minister aktywów państwowych — Marzena Małek Minister sportu i turystyki — Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister zdrowia — Ewa Krajewska Minister infrastruktury — Alvin Piotr Gajadhur Minister rozwoju i technologii — Marlena Maląg Minister rolnictwa i rozwoju wsi — Anna Gembicka Minister klimatu i środowiska — Anna Łukaszewska-Trzeciakowska Minister funduszy i polityki regionalnej — Małgorzata Jarosińska-Jedynak Minister rodziny i polityki społecznej — Dorota Bojemska Minister edukacji i nauki — Krzysztof Szczucki Minister — szef KPRM — Izabela Antos Członek Rady Ministrów — Jacek Ozdoba

Morawiecki otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję sformowania rządu w pierwszym kroku konstytucyjnym.

W piątek szef rządu wystąpił na konferencji prasowej i przedstawił ostatnią część "Dekalogu Polskich Spraw", który – jak twierdzi – ma pokazać, że ponad podziałami politycznymi są sprawy najważniejsze dla Polaków. Przedsięwzięcie ma stanowić pole do zawiązania koalicji z udziałem PiS i parlamentarzystów innych ugrupowań. Mowa w tym kontekście o PSL, ewentualnie Polsce 2050 i Konfederacji.

Wszystkie te formacje jasno wskazują, że nie będą formować z PiS rządu, jednak Mateusz Morawiecki po desygnowaniu go przez prezydenta Dudę na stanowisko premiera, postanowił podjąć się próby zbudowania koalicji.

