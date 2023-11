Popularny malarz o wyborcach PiS: Jak można być tak głupim?

Wilhelm Sasnal to popularny malarz, który w przeszłości otwarcie angażował się w kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej. Był m.in. autorem muralu z podobizną Rafała Trzaskowskiego.



Teraz artysta dzieli się swoimi refleksjami politycznymi. Jak stwierdził, jeżeli PiS trzeci raz wygrałoby wybory, to rozważał niewychodzenie z domu albo emigrację. – Wszystko to, co nam zrobili, było totalną dewastacją świata, w którym żyjemy, niszczeniem państwa, relacji międzyludzkich – ocenia.

Sasnal o wyborach PiS: Jak można być tak głupim?

Jego zdaniem Kaczyński i Ziobro "nie są ludźmi zdrowymi". – To przypadki patologiczne. Absolutnie nie żartuję, moim zdaniem oni nadają się do leczenia – mówił w rozmowie z "Wyborczą".

Sasnal jednoczenie zwierzył się, że w przeszłości próbował zrozumieć zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, ale poległ.

– Ja sam miałem wcześniej potrzebę zrozumienia ludzi, którzy ich popierają, czułem empatię, miałem poczucie winy, że mnie się udało, a im nie, ale z czasem tej tolerancji i próby ich zrozumienia było coraz mniej. Jak można – muszę to powiedzieć – być tak głupim, żeby dać się zmanipulować brednio, które oni wygadują, nasilając np. lęki przed uchodźcami. To znaczy przed kim? Przed setką, tysiącem, nawet dziesięcioma tysiącami ludzi, którzy uciekają przed nędzą albo wojną? – zastanawiał się w rozmowie z Donatą Subbotko.

Artysta kontynuując temat imigrantów i kryzysu na granicy, porównał PiS do barbarzyńców, którzy "totalnie rozpi***alają kraj". – To jest barbarzyństwo i oni są barbarzyńcami. Trudno uciec od porównań: to, co się działo i dzieje na granicy polsko-białoruskiej, przypomina obrazy ukrywania się Żydów w lesie w czasie II wojny światowej – przekonywał Wilhelm Sasnal.

