Duże emocje podczas wystąpienia Morawieckiego. Hołownia uciszał posłów

Rozpoczął się kolejny dzień pierwszego posiedzenia Sejmu. We wtorek posłowie zajmą się wyborem nowego Rzecznika Praw Dziecka oraz powołanie trzech komisji śledczych. Sejm ma procować do późna.

Atmosfera była gorąca już kilka godzin przed rozpoczęciem obrad. Premier Morawiecki oraz szef MON Mariusz Błaszczak apelowali do Szymona Hołowni o nie trzymanie projektów ustaw w zamrażarce i poddanie ich pod głosowanie.

Morawiecki zwrócił się do Hołowni

Chwilę po rozpoczęciu obrad premier poprosił o zabranie głosu. Zanim jeszcze szef rządu zabrał głos, Hołownia stwierdził, że w Sejmie nie ma żadnej zamrażarki, a ustawy są procedowany.

– Należy zadać sobie pytanie, po co Polacy wybrali przedstawicieli. Doskonale wiemy, że projekty ustaw, które przygotowaliśmy, teraz na etapie rządowym czekają do przeprocedowania. Pan Marszałek na zasadzie żartów żarcików powiedział, żeby Polacy kupili sobie popcorn. Ja bym sobie życzył, żeby ta izba ciężko pracowała nad tematami ważnymi, a nie zastępczymi – mówił Morawiecki.

Podczas jego wystąpienia politycy opozycji podnosili głos i komentowali słowa szefa rządu.

Morawiecki: Mamy konkretne ustawy

Następnie premier wskazał, że w porządku obrad nie uwzględniono głosowania nad wakacjami kredytowymi oraz zerowym VAT na żywność.

– Przechodząc do najważniejszego. Mamy konkretne ustawy. One zostały skierowane do przeprocedowania. Nie zauważyłem ich w porządku obrad. Chciałem w związku z tym przedstawić, jakie to ustawy. Po pierwsze, wakacje kredytowe. Cały czas inflacja jest wysoka i zgodnie z obietnicami, które złożyliśmy Polakom. Druga ustawa: zerowy VAT na żywność. Zerowy VAT na żywność został zaproponowany w formie ustawy. Niektórzy pytają, dlaczego nie rozporządzeniem. Rozporządzenie ministra finansów może być bardzo szybko zmienione drugim rozporządzeniem. Ustawa nie będzie mogła być zmieniona. Punkt trzeci: bardzo ważna ustawa z punktu widzenia potencjalnych impulsów inflacyjnych to zamrożenie cen energii. Drodzy rodacy, od kilku lat mroziliśmy wielokrotnie ceny energii i tak samo teraz zaproponowaliśmy odpowiednie mechanizmy, w większości pozabudżetowe – mówił.

– Może pan marszałek nie dosłyszał, ale powtórzę. Panie marszałku, proszę nie słuchać propagandy, bo to nie przystoi do pana urzędu. Rok i dwa lata temu też nie było o tej porze zerowego VAT-u na żywność. Wnosimy go teraz, by pomóc polskim rodzinom – podkreślił premier.

– Panie premierze, będziemy procedować, tylko ją poprawcie [projekt ustawy o 0% VAT-cie na żywność – red.], przecież bardzo jasno i wyraźnie o tym mówię, że jest w analizach – ripostował Hołownia.

Hołownia ucisza krzyki

– Dziękuję panie premierze za troskę. Troska w polityce to rzadkie dobro, a pan troszczy się o mnie bardzo i to też dobrze… – mówił Hołownia. W pewnym momencie jednak musiał zwrócić się do posłów z apelem o ostudzenie emocji. – Ale nie krzyczcie państwo, kiedy wymieniamy uprzejmości z Prezesem Rady Ministrów. Bardzo cieszę się z tego, że tak dobrze się nam rozmawia – stwierdził Szymon Hołownia w Sejmie.

– Wie pan, że zaprosiłem pana jutro do Sejmu, na 15:00 w tej ważnej sprawie, o którą został uzupełniony porządek obrad, czyli protestów na ukraińskiej granicy. Wtedy będzie okazja się spotkać. Zaprosiłem także pana na rozmowę jako z zaprzysiężonym premierem w sprawie exposé, wierzę że ona się odbędzie w tym tygodniu. Będzie forum do tego, żeby wymienić się uwagami – kontynuował Hołownia w Sejmie.

