Bujara: Większość parlamentarna działa w interesie międzynarodowych korporacji

Sejmowa komisja gospodarki przyjęła propozycję Polski 2050 w zakresie częściowego zniesienia zakazu handlu w niedziele w grudniu. Projekt zakłada, że sklepy będą otwarte w niedziele 10 i 17 grudnia, ale w Wigilię – przypadającą w tym roku również w niedzielę – zakaz handlu będzie obowiązywał.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami niedziele handlowe wypadały w tym roku 17 i 24 grudnia, bowiem przed świętami Bożego Narodzenia powinny wypadać dwie kolejne niedziele handlowe. Projekt rządu Mateusza Morawieckiego miał na celu zniesienie, na drodze wyjątku, zakazu handlu w niedzielę 10 grudnia, tak by w Wigilię sklepy były zamknięte. Sejmowa komisja gospodarki przegłosowała jednak propozycję Polski 2050, zgodnie z którą Polacy będą mogli zrobić zakupy w niedziele wypadające 10 i 17 grudnia bez określonego limitu czasowego.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Alfreda Bujarę, przewodniczącego handlowej "Solidarności". –To w rzeczywistości ukłon i działanie w interesie korporacji międzynarodowych. Wnioskowaliśmy, żeby to był dzień wolny. Okazało się, że rząd Mateusza Morawieckiego proponował pracę do godziny 14.00. Marszałek Hołownia zaproponował zamianę tego dnia na dwie niedziele. Tak chciały wielkie korporacje międzynarodowej, które są przeciwne ograniczeniu handlu w niedziele. Tak też się stało. To niepokojące działanie. Tym bardziej, że marszałek Szymon Hołownia zapowiedział, że będzie dyskusja na temat ograniczenia handlu w niedziele. Można więc spodziewać się zmian – mówi Bujara w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

Alfred Bujara został również przez nas zapytany, czy "Solidarność" nie obawia się, że nowa większość sejmowa będzie chciała znieść zakaz handlu w niedziele. – Będziemy bronili niedziel wolnych od handlu. To walka o godność pracowników handlu. Będziemy robić wszystko, by zachować te niedziele. Na ile to się uda, to zobaczymy. To wszystko pokazuje, że obecna większość parlamentarna działa w interesie korporacji – zaznaczył.

