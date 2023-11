Wiceszef MSZ Rosji twierdzi, że nie ma możliwości przywrócenia normalnych stosunków. Mówił o tym w wywiadzie dla rosyjskiej gazety "Izwiestija".

Na pytanie, czy w przyszłości możemy spodziewać się konfliktu zbrojnego, Riabkow odparł: – To zależy od Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO ma wybór. Jak już pokazaliśmy, jesteśmy gotowi wszelkimi środkami chronić nasze interesy narodowe.

Zastępca Siergieja Ławrowa stwierdził, że "niemożliwe jest ingerowanie w nieskończoność w interesy Rosji i że ludzie, którzy w dalszym ciągu sprawdzają naszą siłę, musieli wierzyć, że nie ma ograniczeń, ale mogą znaleźć się wśród totalnych przegranych na tym polu".

– Nie sądzę, że stosunki między Rosją a NATO zostaną przywrócone w najbliższej przyszłości. Jest to niemożliwe zarówno ze względu na zasady, jak i kwestie praktyczne. Jeśli ktoś na Zachodzie uzna, że potrzebujemy tych stosunków i pewnego dnia przyjdzie i poprosi o ich przywrócenie, to jest to największy błąd – podkreślił Siergiej Riabkow.

Rosyjski urzędnik dodał, że Rosja jest gotowa negocjować "wyłącznie na równych zasadach i na zasadzie wzajemnego szacunku". – Nie potrafię sobie nawet wyobrazić sytuacji i kontekstu, w jakim jest to możliwe po tym, co się dzieje – podsumował Riabkow.

"Wojskowa strefa Schengen"

Państwa NATO powinny stworzyć w Europie odpowiednik strefy Schengen dla przemieszczania wojsk i sprzętu, aby uprościć logistykę na wypadek wojny z Rosją – taką opinię wyraził szef dowództwa logistycznego NATO (JSEC) generał broni Alexander Sollfrank.

Tłumaczył, że przemieszczanie wojsk i sprzętu podlega różnym przepisom krajowym, począwszy od wcześniejszego powiadamiania wymaganego przed wysłaniem amunicji po dopuszczalną długość konwojów wojskowych.

Niemiecki generał uważa, że powstanie "wojskowej strefy Schengen" umożliwi szybkie pokonanie przeszkód biurokratycznych. – Kończy nam się czas. To, czego nie zrobimy w czasie pokoju, nie będzie gotowe w przypadku kryzysu lub wojny – podkreślił Sollfrank.

Według niego NATO nie może stworzyć w Moskwie wrażenia, że w przypadku ataku Rosja może mieć szanse na zwycięstwo, ponieważ Sojusz nie jest przygotowany.

