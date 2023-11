Ukraiński wywiad: W Rosji wzrasta napięcie społeczne

"Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje, że w państwie-agresorze Rosji, zwłaszcza w jego europejskiej części, rośnie napięcie społeczne” – podaje służba prasowa ukraińskiego wywiadu.

Jak twierdzą Ukraińcy, rosyjscy urzędnicy i przedstawiciele służb specjalnych stwierdzają pogorszenie sytuacji społecznej w zamkniętych raportach kierowanych do władz Federacji Rosyjskiej. Według wywiadu, coraz większe niezadowolenie wśród ludności rosyjskiej z trwającej wojny z Ukrainą wyraża się we wzroście gotowości do protestów.

Ponadto w Rosji pogarsza się sytuacja kryminogenna. GUR dodał, że wzrost poziomu przestępczości w regionach spowodowany jest utratą stabilnych źródeł dochodu, trudnościami w zatrudnieniu oraz coraz większymi problemami z nadużywaniem alkoholu przez Rosjan.

Sytuacja społeczna w Rosji

Dziennikarz i bloger Michael Naki przekazał niedawno, że w Federacji Rosyjskiej narasta niezadowolenie wśród zmobilizowanych Rosjan, ale na razie nie wiadomo, czy przerodzi się to w poważne rozruchy.

Rosyjski obrońca praw człowieka i opozycjonista Mark Feigin powiedział, że wśród oligarchów, przedstawicieli rządu i sił bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej narasta niezadowolenie z prezydenta Rosji Władimira Putina. Niepowodzenia rosyjskich żołnierzy w wojnie na Ukrainie tylko ją wzmacniają.

Pojawiła się także informacja o zakazie publikacji negatywnych informacji o sytuacji wojennej na Ukrainie w rosyjskich środkach masowego przekazu i wśród korespondentów wojskowych. Zdaniem ekspertów, w rosyjskich środkach masowego przekazu publikowanych jest zaledwie 10–20 proc. wszystkich prawdziwych informacji. Reszta, z różnych powodów, jest ukrywana przed rosyjską opinią publiczną.

