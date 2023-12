Petru atakuje Orlen. "Złupił Polaków. Zwróci narodowi to, co mu zabrał"

Grupa posłów KO i Polski 2050-TD złożyła projekt ustawy zakładający zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 r. Zakładane jest utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną.

Według portalu Wysokie Napięcie, większość z kosztów dalszego mrożenia cen energii, gazu i ciepła ma pokryć Orlen. Autorzy projektu założyli, że koncern zapłaci prawie 15 mld zł. To wywołało potężne tąpnięcie na akcjach Orlenu – w środę spółka straciła na wartości ponad 5 mld zł.

Ministerstwo Aktywów Państwowych wystosowało w czwartek oficjalne pismo do Komisji Nadzoru Finansowanego, by zbadać środowe przepływy akcji Orlenu na giełdzie.

Prezes koncernu Daniel Obajtek zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o "wnikliwą analizę" projektu ustawy posłów koalicji, który – zdaniem Obajtka – wymierzony jest w stabilność finansową Orlenu.

Petru o Orlenie: Monopolista, złupił Polaków. Odda mu to, co zabrał

Ryszard Petru, poseł Trzeciej Drogi, mówił w TVN24, że Orlen zostanie obłożony jednorazowym podatkiem od nadmiarowych zysków. – Jestem przeciwnikiem monopolistycznych firm, a Orlen ma pozycję monopolistyczną na rynku. Ma 70 proc. hurtu w Polsce. Wspieramy Orlen nie tylko kupując na Orlenie, trzeba mieć tego świadomość – przekonywał.

Według niego koncern "złupili Polaków w okresie kiedy ceny energii poszybowały w górę". – Myśmy nie mieli wyjścia, musieliśmy kupować paliwo z Orlenu, czy w tej czy w innej formie, i Orlen dzięki temu miał nadmiarowe zyski, które teraz się opodatkowuje – powiedział.

Dalej mówił, że "pan Obajtek ma coś na sumieniu i wydaje mi się, że nie powinien się teraz wypowiadać, szczególnie, że jest cała masa innych rzeczy, z których musimy go nie tyle rozliczyć, ale sprawdzić całą tą transakcję z Lotosem".

Argumentował, że celem nałożenia na Orlen dodatkowego podatku jest "doprowadzenie do tego, że w Polsce powstał monopol na rynku paliw, który łupie Polaków i każdy Polak może czuć się dziś złupiony przez Orlen i dzisiaj poprzez ten podatek Orlen zwraca narodowi to, co mu zabrał".

