Torba show

„Talent show” to to nie jest, z „reality” też dużo wspólnego nie ma… Może: „charity show”? Z tą poprawką, że „Marszymek” (podoba mi się to określenie kolegów Gmyza i Goćka) uprawia szczególny rodzaj dobroczynności, który kiedyś definiowano w kręgach społecznych, z których się wywodzę, powiedzeniem: „Każdy dobry, jak z cudzej torby”.