W kierunku konstytucyjnego bezprawia?

Jeszcze nowa liberalno-lewicowa koalicja nie objęła władzy, a już mamy wysyp propozycji odnoszących się zarówno do sposobu odwołania prezydenta Andrzeja Dudy, jak i przywracania praworządności, naruszonej jakoby w okresie rządów PiS. Większość z nich cechują sprzeczności z obowiązującym systemem prawa, w przypadku zaś realizacji niektórych może wręcz dojść do bezprawia Wynik wyborów z 15 października 2023 r. doprowadził do powstania w Sejmie klubu PiS w roli wielkiej mniejszości blokującej (pisałem o tym w „DRz” nr 45/2023), która sprawi, że weto prezydenckie wobec ustaw przyjmowanych przez przyszły rząd Donalda Tuska będzie nie do przełamania. W tej sytuacji rodzi się pomysł stworzenia możliwości odwołania głowy państwa w drodze referendum.