Jaka przyszłość CPK? "Najpierw audyt, potem decyzja"

Opozycja, która chce utworzyć wspólny rząd, nie jest zgodna co do tego, czy będzie realizować budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma powstać w Baranowie. To jeden ze sztandarowych projektów rozwojowych zainicjowanych przez Prawo i Sprawiedliwość.

Według nieoficjalnych informacji mediów, poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Lasek ma objąć stanowisko pełnomocnika rządu ds. CPK. Dziennikarz gospodarczy Filip Lamański stwierdził, że "projekt ze względów politycznych ma zostać zakończony". W rozmowie z portalem Interia.pl Maciej Lasek zdementował medialne doniesienia. – Nic mi o tym nie wiadomo. Nie komentuję fake newsów – stwierdził polityk.

CPK. Lasek: Najpierw audyt, potem decyzja

Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej, w sprawie projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego "powinien zostać przeprowadzony audyt zanim zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje". – To stanowisko nie zmieniło się od czasów wyborów – podkreślił.

– Dostęp do pełnych dokumentów będziemy mieli po przejęciu władzy. Spółka nigdy nie chciała przedstawić nam pełnych wersji analiz, na których opierała swoje decyzje. Nie przedstawiono nam harmonogramu prac, o który wielokrotnie prosiliśmy. Chcemy zobaczyć, czy plany realizacji projektu są realne – powiedział Maciej Lasek. – Najpierw audyt, potem decyzja – dodał.

Infrastruktura obsługująca 40 mln pasażerów

Pierwszy etap lotniska CPK, obejmujący dwie drogi startowe, ma być uruchomiony w 2028 r. Powstanie również infrastruktura, która obsłuży 40 mln pasażerów.

W przygotowaniu jest budowa ok. 2 tys. km linii kolejowych. Na pierwszym etapie lotniska przejezdna ma być 140-kilometrowa linia Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią. Priorytetem są odcinki wpisane przez Unię Europejską do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, które otrzymują dofinansowanie, takie jak trasa Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław/Poznań.

